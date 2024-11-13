Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 305 Tổ 4 La Khê – Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hoàn thiện / Kiểm soát / Lưu trữ chứng từ XNK.

Lập chứng từ cần thiết phục vụ công tác nhập hàng như: Hợp đồng, Invoice, Packing list.

Kiểm tra tính phù hợp của bộ hồ sơ thông quan như: Hợp đồng, Invoice, Packing list, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vận đơn...

Lưu trữ hồ sơ nhập khẩu theo đúng quy định của công ty.

Thông quan hàng hóa

Liên hệ với các bên logistics, đối tác... để làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Kiểm soát công nợ dịch vụ của các đối tác trong nước

Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán dịch vụ cho các đối tác cung cấp dịch vụ logistic hàng hóa, công bố hợp quy tại Việt Nam (Hóa đơn cước, hóa đơn dịch vụ ...)

Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán các mặt hàng khác được chỉ định từ Quản lý.

Thực hiện các phần việc hành chính, thủ tục của Phòng với các phòng ban liên quan

Chịu trách nhiệm các phần việc hỗ trợ làm việc, tác vụ hành chính, thủ tục của nhóm XNK với các phòng ban liên quan: đóng dấu hoàn thiện chứng từ...với Phòng Hành chính, thủ tục tạm ứng/thanh toán ...với Kế toán.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp các trưởng ĐH, CĐ chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Xuất/Nhập khẩu

Có kinh nghiệm, hiểu biết về nghiệp vụ XNK tối thiểu 1 năm

Kỹ năng tập hợp, quản lý hồ sơ

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng hỗ trợ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP) Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,

Mức lương từ 12-15 triệu tùy theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)

