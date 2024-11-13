Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 305 Tổ 4 La Khê – Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hoàn thiện / Kiểm soát / Lưu trữ chứng từ XNK.
Lập chứng từ cần thiết phục vụ công tác nhập hàng như: Hợp đồng, Invoice, Packing list.
Kiểm tra tính phù hợp của bộ hồ sơ thông quan như: Hợp đồng, Invoice, Packing list, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vận đơn...
Lưu trữ hồ sơ nhập khẩu theo đúng quy định của công ty.
Thông quan hàng hóa
Liên hệ với các bên logistics, đối tác... để làm thủ tục thông quan hàng hóa.
Kiểm soát công nợ dịch vụ của các đối tác trong nước
Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán dịch vụ cho các đối tác cung cấp dịch vụ logistic hàng hóa, công bố hợp quy tại Việt Nam (Hóa đơn cước, hóa đơn dịch vụ ...)
Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán các mặt hàng khác được chỉ định từ Quản lý.
Thực hiện các phần việc hành chính, thủ tục của Phòng với các phòng ban liên quan
Chịu trách nhiệm các phần việc hỗ trợ làm việc, tác vụ hành chính, thủ tục của nhóm XNK với các phòng ban liên quan: đóng dấu hoàn thiện chứng từ...với Phòng Hành chính, thủ tục tạm ứng/thanh toán ...với Kế toán.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tốt nghiệp các trưởng ĐH, CĐ chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Xuất/Nhập khẩu
Có kinh nghiệm, hiểu biết về nghiệp vụ XNK tối thiểu 1 năm
Kỹ năng tập hợp, quản lý hồ sơ
Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng hỗ trợ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP) Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,
Mức lương từ 12-15 triệu tùy theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 303-305, Tổ 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

