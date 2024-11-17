Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tham gia phát triển dự án sử dụng NodeJS.

Tham gia vào quá trình phát triển phần mềm: Phân tích, thiết kế và nghiên cứu công nghệ mới.

Trao đổi, thực hiện các công việc theo yêu cầu của leader.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS.

Ứng viên có kinh nghiệm về ReactJS hoặc Angular là 1 lợi thế.

Ứng viên đã từng làm qua NestJS, typeorm là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Upto 25M + thưởng dự án.

Hỗ trợ thiết bị làm việc.

Review lương 1 năm/lần.

Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.

Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên.

Lương tháng 13.

Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp.

Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.

Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM

