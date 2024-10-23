Tuyển Luật/Pháp lý CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 34T, Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Soạn hồ sơ pháp lý cho khách hàng doanh nghiệp bao gồm: hồ sơ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp,... và các hồ sơ khác theo yêu cầu của công ty.

- Theo dõi và cập nhật tình hình giải quyết hồ sơ cho khách hàng

- Phối hợp với các bộ phận hỗ trợ tư vấn cho khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Luật

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty dịch vụ Luật doanh nghiệp

- Hiểu biết về pháp luật hiện hành.

- Am hiểu về các văn bản pháp quy trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp thông tin

- Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, chín chắn

- Chịu được áp lực cao trong công việc

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ - Quyền Lợi

- Được hưởng từ 10% - 15% doanh số phí dịch vụ tùy theo năng lực

- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ; được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

- Được tham gia BHXH theo bộ luật lao đồng và các chế độ khác theo Quy định của Công ty.

- Du lịch cùng Công ty và tham gia các hoạt động teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển

