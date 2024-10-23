Tuyển Luật/Pháp lý CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Luật/Pháp lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật/Pháp lý Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 34T, Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Soạn hồ sơ pháp lý cho khách hàng doanh nghiệp bao gồm: hồ sơ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp,... và các hồ sơ khác theo yêu cầu của công ty.
- Theo dõi và cập nhật tình hình giải quyết hồ sơ cho khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận hỗ trợ tư vấn cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Luật
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty dịch vụ Luật doanh nghiệp
- Hiểu biết về pháp luật hiện hành.
- Am hiểu về các văn bản pháp quy trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tổng hợp thông tin
- Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, chín chắn
- Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng từ 10% - 15% doanh số phí dịch vụ tùy theo năng lực
- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ; được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
- Được tham gia BHXH theo bộ luật lao đồng và các chế độ khác theo Quy định của Công ty.
- Du lịch cùng Công ty và tham gia các hoạt động teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 34t P. Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

