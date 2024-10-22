Tuyển Phát triển mặt bằng Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Phát triển mặt bằng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển mặt bằng Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Phát triển mặt bằng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

VSMART GROUP – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo – truyền thông, tìm kiếm ứng viên cho vị trí Nhân viên phát triển vị trí biển quảng cáo ( được đào tạo) với những công việc chính sau:
- Lên kế hoạch tìm kiếm, phát triển vị trí đặt biển quảng cáo tấm lớn, màn hình quảng cáo Led ngoài trời (OOH)
- Khảo sát vị trí đặt biển quảng cáo tấm lớn, màn hình quảng cáo Led (OOH)
- Liên hệ, làm việc với các sở ban ngành liên quan khi cần
- Xác định chủ sở hữu và đàm phán hợp đồng thuê vị trí đặt biển quảng cáo
- Làm thủ tục xin cấp phép xây dựng biển quảng cáo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành
- Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, có kỹ năng thương lượng, đàm phán
- Biết chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh cơ bản
- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10.000.000-13.000.000/tháng
- Phụ cấp ăn trưa: 40.000 VNĐ/ngày
- Thời gian Làm việc: 8h30-18h, từ thứ 2-6, sáng thứ 7 làm ol tại nhà. Nghỉ chiều T7, CN
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rộng mở.
- Được đào tạo, phát triển các kỹ năng phục vụ công việc.
- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ. Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
- Du lịch, team building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

