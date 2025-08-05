Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua các kênh: hotline, fanpage, website,...

Tư vấn về dịch vụ Nha khoa, đặt lịch hẹn cho khách đến phòng khám.

Theo dõi xử lý yêu cầu của khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan để chăm sóc khách hàng.

Ghi nhận ý kiến phản hồi từ khách hàng, báo cáo định kỳ cho quản lý.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, telesales, call center,...

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương quá nặng.

Kiên nhẫn, lắng nghe và giải quyết vấn đề linh hoạt.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và các công cụ CRM (nếu có).

Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: [8.5tr] + Thưởng KPI (1-3tr)

Được đào tạo nghiệp vụ trước khi làm việc chính thức.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.