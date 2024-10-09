Tuyển Biên phiên dịch VASCARA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị và lên lịch họp giữa các phòng ban, quản lý và thành viên dự án

- Tham gia buổi họp và tạo biên bản cuộc họp

- Chuẩn bị các báo cáo quản lý và các tài liệu quản lý khác theo yêu cầu

- Biên phiên dịch tài liệu, báo cáo, chứng từ

- Sắp xếp lịch họp và hỗ trợ trong các cuộc họp với khách hàng, tiếp đón khách đến công ty.

- Thị sát kiểm tra hoạt động hệ thống cửa hàng ( theo yêu cầu ) / thực hiện các báo cáo định kỳ

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành liên quan

- Tiếng Nhật N2 trở lên, thành thạo 4 kỹ năng đặc biệt là kỹ năng

- Ưu tiên nữ có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương

- Thành thạo Microsoft Office

- Có khả năng sử dụng tốt các tiện ích và ứng dụng văn phòng

- Ham học hỏi, linh hoạt, chủ động, tư duy tốt trong việc quản lý nhiều hạng mục công việc

- Khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc độc lập tốt

- Vui lòng gửi 01 CV tiếng Nhật + 01 CV tiếng Việt/Anh hoặc CV song ngữ

Tại VASCARA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Thưởng hiệu quả công việc thưởng các ngày lễ tết trong năm

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT

Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Hưởng các chế độ về sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau thai sản

Mua sản phẩm theo chính sách ưu tiên của NV công ty

Số ngày phép nghỉ trong năm: 16 ngày

Xét tăng lương định kỳ hằng năm.

Được công ty đào tạo và gửi đi đào tạo về chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VASCARA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.