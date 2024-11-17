Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH YAJOY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Nhà xưởng 4, lô CN16, Đường số 6, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một

Hành chính tổng hợp

Chịu trách nhiệm công việc phiên dịch hiện trường trong giai đoạn chuẩn bị nhà máy; đảm bảo công việc tại hiện trường diễn ra suôn sẻ và báo cáo kịp thời với người phụ trách tại hiện trường.

Sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị nhà máy, có cơ hội thăng tiến trong quản lý hành chính nhân sự.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm liên quan đến kinh doanh hoặc hành chính nhân sự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt, đồng thời có mục tiêu rõ ràng, khả năng chịu áp lực cao và khả năng thúc đẩy dự án mạnh mẽ.

Thành thạo tiếng Trung, nếu có thể giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ là một lợi thế, ưu tiên ứng viên nữ, người bản địa Việt Nam.

Độ tuổi yêu cầu: 23-31 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH YAJOY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị đồng phục, laptop làm việc

Được hưởng nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động Việt Nam

Chế độ thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển

