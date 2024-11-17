Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH YAJOY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH YAJOY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH YAJOY VIỆT NAM

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH YAJOY VIỆT NAM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Nhà xưởng 4, lô CN16, Đường số 6, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Chịu trách nhiệm công việc phiên dịch hiện trường trong giai đoạn chuẩn bị nhà máy; đảm bảo công việc tại hiện trường diễn ra suôn sẻ và báo cáo kịp thời với người phụ trách tại hiện trường.
Sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị nhà máy, có cơ hội thăng tiến trong quản lý hành chính nhân sự.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm liên quan đến kinh doanh hoặc hành chính nhân sự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt, đồng thời có mục tiêu rõ ràng, khả năng chịu áp lực cao và khả năng thúc đẩy dự án mạnh mẽ.
Thành thạo tiếng Trung, nếu có thể giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ là một lợi thế, ưu tiên ứng viên nữ, người bản địa Việt Nam.
Độ tuổi yêu cầu: 23-31 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH YAJOY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị đồng phục, laptop làm việc
Được hưởng nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động Việt Nam
Chế độ thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH YAJOY VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH YAJOY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH YAJOY VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng 4, lô CN16, Đường số 6, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

