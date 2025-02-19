Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH KINESS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - tầng 4 toà nhà golden palace, 54 Lê Văn Lương, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim)

Mô tả công việc

Quay, dựng video marketing ngành đào tạo theo yêu cầu kịch bản đã được phê duyệt.

Color Granding cho sản phẩm để tạo chất lượng hình ảnh đẹp nhất.

Hiệu ứng đồ họa (After Effect) cho video.

Phối hợp với team content marketing để xây dựng video.

Tuân thủ đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ sản phẩm/dự án. Tuân thủ báo cáo cập nhật công việc.

Quản lý hệ thống video, hình ảnh tư liệu.

Chủ động cập nhật các xu hướng, kênh truyền thông mới có trên thị trường để áp dụng cải tiến công việc. Chủ động đưa ra các đề xuất nâng cao chất lượng truyền thông cho tổ chức.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên

Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền thông, PR, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Tư duy về hình ảnh, âm nhạc, bố cục.

Có kinh nghiệm sản xuất nội dung viral video, vlog, show thực tế...

Ưu tiên ứng viên mạnh về mảng youtube, tiktok, kênh dựng video marketing.

Có nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo cho các video truyền thông của công ty.

Kỹ năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.

Sáng tạo nhiệt tình, thái độ làm việc tích cực.

Quyền Lợi Tại CÔNG TY TNHH KINESS VIỆT NAM

Quyền lợi

Lương hành chính: 10.000.000 đ – 15.000.000 đ/tháng

Thưởng: theo hiệu quả chiến dịch Marketing

Hỗ trợ gửi xe hầm tòa nhà.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 4, 54 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển

