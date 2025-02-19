Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH KINESS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH KINESS VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- tầng 4 toà nhà golden palace, 54 Lê Văn Lương, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Mô tả công việc
Quay, dựng video marketing ngành đào tạo theo yêu cầu kịch bản đã được phê duyệt.
Color Granding cho sản phẩm để tạo chất lượng hình ảnh đẹp nhất.
Hiệu ứng đồ họa (After Effect) cho video.
Phối hợp với team content marketing để xây dựng video.
Tuân thủ đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ sản phẩm/dự án. Tuân thủ báo cáo cập nhật công việc.
Quản lý hệ thống video, hình ảnh tư liệu.
Chủ động cập nhật các xu hướng, kênh truyền thông mới có trên thị trường để áp dụng cải tiến công việc. Chủ động đưa ra các đề xuất nâng cao chất lượng truyền thông cho tổ chức.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền thông, PR, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Tư duy về hình ảnh, âm nhạc, bố cục.
Có kinh nghiệm sản xuất nội dung viral video, vlog, show thực tế...
Ưu tiên ứng viên mạnh về mảng youtube, tiktok, kênh dựng video marketing.
Có nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo cho các video truyền thông của công ty.
Kỹ năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao.
Sáng tạo nhiệt tình, thái độ làm việc tích cực.
Tại CÔNG TY TNHH KINESS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hành chính: 10.000.000 đ – 15.000.000 đ/tháng
Thưởng: theo hiệu quả chiến dịch Marketing
Hỗ trợ gửi xe hầm tòa nhà.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tầng 4, 54 Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINESS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
