Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Bảo Chung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 802/11A Hương Lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Dựng video truyền thông ngắn, dạng dọc hoặc ngang dựa trên nội dung của bản thân hoặc của team content.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng cả hình ảnh và âm thanh để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của công ty;

Đóng góp ý tưởng, lên kịch bản xây dựng kênh.

Booking KOL, tìm kiếm các KOL phù hợp với nội dung quay, hỗ trợ các công việc liên quan

Yêu Cầu Công Việc

Biết sử dụng thuần thục các phần mềm chỉnh sửa video Cap Cut, Video Leap,... Nếu sử dụng được các phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effects, Filmora,... là một lợi thế;

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh phân chia bố cục tốt là một lợi thế;

Có tư duy về content cho short video, video marketing là một lợi thế;

Mong muốn phát triển lâu dài và sâu với nghề sẽ được tuyển thẳng và nhiều quyền lợi khác từ công ty.

Ứng viên có thể đính kèm sản phẩm của bản thân để tăng tỷ lệ duyệt hồ sơ ứng tuyển.

Hình thức: Nhân viên chính thức

Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Bảo Chung Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 10.000.000

Thử việc 2 tháng và được hưởng 85% lương. Lên chính thức được hưởng các quyền lợi của công ty.

Môi trường; làm việc thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, thẳng thắn, cởi mở, không gò bó

