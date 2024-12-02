Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Tnhh The Beauty House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty Tnhh The Beauty House
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- , Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thực hiện quay phim, setup cảnh quay, đưa ra kịch bản, ý tưởng quay và lựa chọn địa điểm quay.
Phối hợp với đội ngũ content chỉnh sửa kịch bản kịp thời.
Edit video, đảm bảo chất lượng (âm thanh, ánh sáng, góc quay...)
Chụp ảnh, thiết kế bài post đăng các kênh truyền thông của công ty: facebook, instagram, zalo, website/ blog, tiktok, youtube.
Hỗ trợ hoạt động Marketing - truyền thông khi cần.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 23 -35
Có kỹ năng quay phim, chỉ đạo diễn xuất và biên tập video hoặc ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành thiết kế, thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan.
Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng tư duy sáng tạo tốt và đưa ra các ý tưởng mới.
Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.
Có khả năng tự quản lý và hoàn thành công việc theo lịch trình đề ra.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến mỹ phẩm.
Tại Công Ty Tnhh The Beauty House Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.
Nghỉ lễ, nghỉ phép hưởng nguyên lương đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội nâng cao kỹ năng làm việc, thử thách bản thân với đa dạng thể loại video.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh The Beauty House
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
