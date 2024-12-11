Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 213 Khánh Hội, Phường 3,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay phim, chụp ảnh, thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty.

Lập kế hoạch và ý tưởng truyền thông, phương thức triển khai cho các dự án truyền thông trên các kênh online: Youtube, Tiktok, Facebook...

Phối hợp các bộ phận chuyên môn lên ý tưởng, sản xuất các video phù hợp với xu hướng phát triển các kênh Social Media, sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty.

Đảm bảo các sản phẩm ấn tượng, thu hút và sáng tạo; cập nhật xu hướng, tuân thủ, phù hợp với nhận diện thương hiệu và đạt hiệu quả marketing/truyền thông cao.

Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch.

Quản lý dữ liệu hình ảnh, video sự kiện, hoạt động, dữ liệu hình ảnh dự án triển khai của công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng , Trung cấp chuyên ngành Truyền hình/ Báo chí/ Thiết kế/ Marketing/ Truyền thông và các ngành nghề liên quan.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm ở lĩnh vực BĐS là lợi thế.

Sử dụng thành thạo các máy quay phim chuyên dụng và các thiết bị phụ trợ.

Sử dụng cơ bản Photoshop và Illustrator; thành thạo các phần mềm After Effect, Premier Pro, Adobe Audition, CapCut...

Khả năng sáng tạo cao, khiếu thẩm mỹ tốt.

Kỹ năng xây dựng kịch bản ghi hình, insight khách hàng.

Năng nổ, trách nhiệm, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng quản lý thời gian.

Chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực + Thưởng.

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định của Công ty.

Bảo hiểm, HĐLĐ, nghỉ phép năm, thưởng lễ tết.

May đồng phục, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm.

Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản.

Được hướng dẫn công việc bởi quản lý có kinh nghiệm lâu năm.

Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Coffee miễn phí mỗi ngày.

Tham gia hằng tuần các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bô, bóng đá,...

Cách Thức Ứng Tuyển

