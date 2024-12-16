Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- 497 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Tham gia phát triển sản phẩm của Solaso.
1. Dựng phim
Kết hợp các nội dung video, hình ảnh, âm thanh, hiệu ứng,... để tạo ramột video hấp dẫn
Nghiên cứu và đề xuất các xu hướng video phù hợp với các chiến dịchMarketing của công ty
Phối hợp sát sao với bộ biên tập và quay phim để tạo ra sản phẩmvideo hoàn chỉnh
Quản lý dữ liệu cho các nội dung liên quan đến video và hình ảnh
Thực hiện các báo cáo định kỳ và công việc phát sinh theo yêu cầu cấpquản lý và BGĐ
2. Hỗ trợ quay phim
Hỗ trợ các công việc tiền kỳ/quay phim khi có yêu cầu từ cấp quản lý và BGĐ
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức chuyên sâu và sử dụng thành thạo các phần mềm dựngphim chuyên dụng
Có kiến thức và thao tác tốt trên phần mềm Davinci resolve (hoặc cácphần mềm chỉnh màu tương đương)
Tư duy sáng tạo, hài hước
Có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến quay phim (mức cơ bản)
Ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển bao gồm CV và Portfolio (các dự án đã hoàn thành)
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định phápluật.
Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hộithăng tiến.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Hỗ trợ thiết bị làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI