Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 497 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Tham gia phát triển sản phẩm của Solaso.

1. Dựng phim

Kết hợp các nội dung video, hình ảnh, âm thanh, hiệu ứng,... để tạo ramột video hấp dẫn

Nghiên cứu và đề xuất các xu hướng video phù hợp với các chiến dịchMarketing của công ty

Phối hợp sát sao với bộ biên tập và quay phim để tạo ra sản phẩmvideo hoàn chỉnh

Quản lý dữ liệu cho các nội dung liên quan đến video và hình ảnh

Thực hiện các báo cáo định kỳ và công việc phát sinh theo yêu cầu cấpquản lý và BGĐ

2. Hỗ trợ quay phim

Hỗ trợ các công việc tiền kỳ/quay phim khi có yêu cầu từ cấp quản lý và BGĐ

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí dựng phim ít nhất 3 năm

Có kiến thức chuyên sâu và sử dụng thành thạo các phần mềm dựngphim chuyên dụng

Có kiến thức và thao tác tốt trên phần mềm Davinci resolve (hoặc cácphần mềm chỉnh màu tương đương)

Tư duy sáng tạo, hài hước

Có kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến quay phim (mức cơ bản)

Ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển bao gồm CV và Portfolio (các dự án đã hoàn thành)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 16 - 18 triệu (thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm).

Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định phápluật.

Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hộithăng tiến.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Hỗ trợ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin