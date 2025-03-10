Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ESTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số Q35, Đường số 13, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM, Quận 12

Producer (Sản xuất phim)

Phụ trách các công việc Marketing/ Content và các hoạt động Branding khác liên quan đến các sản phẩm/nhãn hàng đảm nhiệm.

Lên kế hoạch, ý tưởng và xây dựng nội dung cho các chiến dịch truyền thông tiếp thị cho sản phẩm của Công ty.

Lên ý tưởng và xây dựng các nội dung kịch bản video review, video giới thiệu sản phẩm, TVC...;

Lên ý tưởng và triển khai các hoạt động/nội dung tăng tương tác (like, view...) cho Fanpages, Website, Tiktok,.. và các kênh truyền thông

Làm việc cùng Team liên quan để sản xuất hình ảnh/ video truyền tải thông điệp sản phẩm.

Thực hiện công việc lên kế hoạch seeding sản phẩm công ty trên các sàn TMĐT, mạng XH Tiktok, Facebook, Instagram, Zalo... và nhiều trang mạng xã hội khác

Phối hợp với các cá nhân, bộ phận khác để lên kế hoạch và phát triển các chiến lược content marketing hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Ngôn ngữ,... và các khối ngành liên quan.

Kỹ năng viết lách, sáng tạo nội dung, kỹ năng quản lý thời gian tốt

Biết Phân tích insight khách hàng

Đam mê và mong muốn phát triển lâu dài với nghề Content.

Nắm bắt xu hướng, chuyển động của mạng xã hội.

Có hiểu biết về quản trị thương hiệu, marketing & truyền thông.

Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc.

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng Photoshop cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ESTA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 7 - 10 triệu tùy năng lực.

Lương tháng 13

Thưởng thêm theo KPIs, hoặc kết quả công việc tốt.

Review lương ít nhất 1 năm 1 lần

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành

Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễtheo quy định chung.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo chính sách Công ty và theo quy định của nhà nước

Quyền lợi chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển sớm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ESTA

