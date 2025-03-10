Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 4, Đường số 2, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về edit video trên các nền tảng MXH như: Facebook/Tiktok theo nội dung của bộ phận viết kịch bản

Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm online & offline

Tham gia xây dựng concept, phát triển và thực thi các ý tưởng video trên kênh Tiktok và các video Branding Campaign/Promotion Campaign/Social Campaign.

Có kinh nghiệm làm việc với team lên kịch bản & Content từ giai đoạn lên ý tưởng, thực thi các kịch bản, big idea,...để tạo ra những Creative Asset khác biệt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm edit chuyên nghiệp ( Adobe Premiere), design (Photoshop, Canva)

Có kiến thức về các kênh social media và các trend trên social media.

Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương.

Yêu thích công việc sáng tạo edit & thiết kế, có khả năng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh video.

Ham học hỏi, thật thà, tỉ mỉ, chủ động, kiên trì, nhạy bén, linh hoạt trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương (từ 10-15 triệu tùy theo năng lực)

Chế độ BHXH theo quy định.

Phụ cấp cơm trưa + gửi xe miễn phí

Các phúc lợi khác như Sinh Nhật, hiếu hỉ, bảo hiểm sức khỏe.

Lương tháng 13, 14, 15..(Tùy theo hiệu quả công việc)

Review lương 1 lần/Năm

Teambuilding, Nghỉ dưỡng hằng năm.

Làm việc trong môi trường năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Làm việc tại một trong những công ty du học Hàn Quốc với nhiều chi nhánh trên Toàn Quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST

