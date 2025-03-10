Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 4, Đường số 2, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh,Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về edit video trên các nền tảng MXH như: Facebook/Tiktok theo nội dung của bộ phận viết kịch bản
Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm online & offline
Tham gia xây dựng concept, phát triển và thực thi các ý tưởng video trên kênh Tiktok và các video Branding Campaign/Promotion Campaign/Social Campaign.
Có kinh nghiệm làm việc với team lên kịch bản & Content từ giai đoạn lên ý tưởng, thực thi các kịch bản, big idea,...để tạo ra những Creative Asset khác biệt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm edit chuyên nghiệp ( Adobe Premiere), design (Photoshop, Canva)
Có kiến thức về các kênh social media và các trend trên social media.
Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương.
Yêu thích công việc sáng tạo edit & thiết kế, có khả năng tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh video.
Ham học hỏi, thật thà, tỉ mỉ, chủ động, kiên trì, nhạy bén, linh hoạt trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương (từ 10-15 triệu tùy theo năng lực)
Chế độ BHXH theo quy định.
Phụ cấp cơm trưa + gửi xe miễn phí
Các phúc lợi khác như Sinh Nhật, hiếu hỉ, bảo hiểm sức khỏe.
Lương tháng 13, 14, 15..(Tùy theo hiệu quả công việc)
Review lương 1 lần/Năm
Teambuilding, Nghỉ dưỡng hằng năm.
Làm việc trong môi trường năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Làm việc tại một trong những công ty du học Hàn Quốc với nhiều chi nhánh trên Toàn Quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP HIAST

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Hồ Chí Minh: Số 4, Đường số 2, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

