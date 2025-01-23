Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1,800 USD

Mức lương 800 - 1,800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Lot J - 2, Thang Long II Industrial Park, Di Su Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

• Xây dựng và giám sát hệ thống quản lý chất lượng

• Duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của công ty: FSSC và các chương trình cải tiến Kaizen, 5S…

• Kiểm soát chất lượng sản phẩm

• Xử lý, đưa đối sách các sự cố về chất lượng

• Tiếp đón các bên đánh giá

• Kiểm tra và giám sát việc thực hiện, duy trì, cải tiến các hoạt động chất lượng tại các bộ phận

• Đào tạo và quản lý nhân sự trong bộ phận

- Có kinh nghiệm làm leader phòng quản lý chất lượng tại công ty thực phẩm

- Am hiểu về FSSC, halal, 7 tool, 5W,..

- Am hiểu các quy định (nghị định, thông tư,…) về thực phẩm hiện hành.

- Giao tiếp được tiếng anh hoặc tiếng nhật

Quyền lợi :

- Lương: thỏa thuận phù hợp với năng lực

- Bảo hiểm full lương

