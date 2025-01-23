Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1,800 USD

CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM

Mức lương
800 - 1,800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lot J

- 2, Thang Long II Industrial Park, Di Su Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 800 - 1,800 USD

• Xây dựng và giám sát hệ thống quản lý chất lượng
• Duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của công ty: FSSC và các chương trình cải tiến Kaizen, 5S…
• Kiểm soát chất lượng sản phẩm
• Xử lý, đưa đối sách các sự cố về chất lượng
• Tiếp đón các bên đánh giá
• Kiểm tra và giám sát việc thực hiện, duy trì, cải tiến các hoạt động chất lượng tại các bộ phận
• Đào tạo và quản lý nhân sự trong bộ phận

Với Mức Lương 800 - 1,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm leader phòng quản lý chất lượng tại công ty thực phẩm
- Am hiểu về FSSC, halal, 7 tool, 5W,..
- Am hiểu các quy định (nghị định, thông tư,…) về thực phẩm hiện hành.
- Giao tiếp được tiếng anh hoặc tiếng nhật
Quyền lợi :
- Lương: thỏa thuận phù hợp với năng lực
- Bảo hiểm full lương

Tại CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất số J-2, Khu công nghiệp Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

