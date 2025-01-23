Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1,800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM
Mức lương
800 - 1,800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Lot J
- 2, Thang Long II Industrial Park, Di Su Ward, My Hao Town, Hung Yen Province, Vietnam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 800 - 1,800 USD
• Xây dựng và giám sát hệ thống quản lý chất lượng
• Duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của công ty: FSSC và các chương trình cải tiến Kaizen, 5S…
• Kiểm soát chất lượng sản phẩm
• Xử lý, đưa đối sách các sự cố về chất lượng
• Tiếp đón các bên đánh giá
• Kiểm tra và giám sát việc thực hiện, duy trì, cải tiến các hoạt động chất lượng tại các bộ phận
• Đào tạo và quản lý nhân sự trong bộ phận
Với Mức Lương 800 - 1,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm leader phòng quản lý chất lượng tại công ty thực phẩm
- Am hiểu về FSSC, halal, 7 tool, 5W,..
- Am hiểu các quy định (nghị định, thông tư,…) về thực phẩm hiện hành.
- Giao tiếp được tiếng anh hoặc tiếng nhật
Quyền lợi :
- Lương: thỏa thuận phù hợp với năng lực
- Bảo hiểm full lương
Tại CÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
