Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 40 Triệu

Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Đến 40 Triệu

- Quản lý các hoạt động mua sắm trực tiếp để đảm bảo tất cả vật tư được mua và cung cấp đúng thời gian và với chi phí tối ưu. Quản lý việc tìm kiếm các nguồn cung cấp thay thế để đảm bảo không bị gián đoạn trong việc cung cấp nguyên liệu.
- Quản lý các hoạt động mua sắm hàng ngày, giám sát nhân viên và phân công công việc.
- Phát triển và triển khai các chiến lược mua sắm.
- Đảm bảo tất cả các mặt hàng mua đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, và giao hàng đúng hạn.
- Theo dõi sự biến động giá cả, thị trường và nguồn cung; thực hiện kế hoạch mua sắm nếu cần thiết.
- Quản lý quan hệ với nhà cung cấp và đàm phán hợp đồng, giá cả, thời gian giao hàng, v.v.
- Duy trì cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, hồ sơ mua hàng và các tài liệu liên quan.
- Quản lý việc bảo trì thiết bị văn phòng / máy móc sản xuất.
- Làm việc để cải tiến hệ thống và quy trình mua sắm, tiết kiệm chi phí cho công ty.
- Làm báo cáo mua sắm, báo cáo Asean GPC.
- Mở mã trong hệ thống ERP: Miscellaneous, Bao bì, nhãn dán.
- Đào tạo nhân viên về quy trình mua sắm và cách sử dụng hệ thống mua sắm (WI).
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của ban lãnh đạo.
- Manage the purchasing activities directly in order to ensure that all materials are purchased and provided on time and at optimum cost. Manage sourcing alternative supply source to ensure no interruption in raw material delivery

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

