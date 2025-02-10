Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 40 Triệu

- Quản lý các hoạt động mua sắm trực tiếp để đảm bảo tất cả vật tư được mua và cung cấp đúng thời gian và với chi phí tối ưu. Quản lý việc tìm kiếm các nguồn cung cấp thay thế để đảm bảo không bị gián đoạn trong việc cung cấp nguyên liệu.

- Quản lý các hoạt động mua sắm hàng ngày, giám sát nhân viên và phân công công việc.

- Phát triển và triển khai các chiến lược mua sắm.

- Đảm bảo tất cả các mặt hàng mua đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, và giao hàng đúng hạn.

- Theo dõi sự biến động giá cả, thị trường và nguồn cung; thực hiện kế hoạch mua sắm nếu cần thiết.

- Quản lý quan hệ với nhà cung cấp và đàm phán hợp đồng, giá cả, thời gian giao hàng, v.v.

- Duy trì cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, hồ sơ mua hàng và các tài liệu liên quan.

- Quản lý việc bảo trì thiết bị văn phòng / máy móc sản xuất.

- Làm việc để cải tiến hệ thống và quy trình mua sắm, tiết kiệm chi phí cho công ty.

- Làm báo cáo mua sắm, báo cáo Asean GPC.

- Mở mã trong hệ thống ERP: Miscellaneous, Bao bì, nhãn dán.

- Đào tạo nhân viên về quy trình mua sắm và cách sử dụng hệ thống mua sắm (WI).

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của ban lãnh đạo.

