Tuyển Product Marketing Nestlé Vietnam Ltd,. - Bong Sen Factory làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Nestlé Vietnam Ltd,. - Bong Sen Factory
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Nestlé Vietnam Ltd,. - Bong Sen Factory

Product Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thang Long Industrial Park II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Organizing Mandatory training/ General skills training
- Proceed the recruitment process
- Support in Employer Branding activities: Career Talks, Jobs Fair, Factory tour,...
- Support in implementing engagement activities
- Manage communication channels, facilities, take actions in Factory media team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Education requirement: Bachelor degree
- English ability: intermediate
- Computer knowledge: MS. Power Point, MS. Excel, MS. Word
- Communication skills (poster design, video making,...) are an important advantage
- Experience related to position: Fresh graduate can be accepted

Tại Nestlé Vietnam Ltd,. - Bong Sen Factory Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nestlé Vietnam Ltd,. - Bong Sen Factory

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nestlé Vietnam Ltd,. - Bong Sen Factory

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nestlé Vietnam Ltd,. - Bong Sen Factory, Lot P1A, Thang Long II Industrial Park, My Hao, Hung Yen, Vietnam

