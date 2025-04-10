Tuyển Product Marketing Nestlé Vietnam Ltd,. - Bong Sen Factory làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Nestlé Vietnam Ltd,. - Bong Sen Factory
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thang Long Industrial Park II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Organizing Mandatory training/ General skills training
- Proceed the recruitment process
- Support in Employer Branding activities: Career Talks, Jobs Fair, Factory tour,...
- Support in implementing engagement activities
- Manage communication channels, facilities, take actions in Factory media team
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Education requirement: Bachelor degree
- English ability: intermediate
- Computer knowledge: MS. Power Point, MS. Excel, MS. Word
- Communication skills (poster design, video making,...) are an important advantage
- Experience related to position: Fresh graduate can be accepted
Tại Nestlé Vietnam Ltd,. - Bong Sen Factory Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nestlé Vietnam Ltd,. - Bong Sen Factory
