Tuyển Project Manager Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Yên Thế, Quận Tân Bình, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Làm việc trực tiếp với các Phòng Ban khác để xác định mục tiêu công việc cần thực hiện.
• Theo dõi và bám sát tiến độ thông qua các báo cáo từ các Phòng Ban liên quan.
• Điều phối toàn bộ hoạt động của dự án để đảm bảo hiệu quả và đạt được đúng mục tiêu đã đề ra.
• Có trách nhiệm trong tất cả các task của dự án đó và giải quyết vấn đề, đôn đốc và đốc thúc các bên liên quan để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.
• Lên kế hoạch, lập mục tiêu và xác định chi tiết rõ ràng, phân bổ task để các thành viên trong đội nhóm thực hiện.
• Các công việc khác được giao (nếu có).

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có laptop cá nhân
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan đến Marketing (Content, plan, Marketer, PR,.....
• Am hiểu sâu sắc về truyền thông, quảng cáo, MKT thương mại, phân tích thị trường. Có kiến thức về thị trường, sản phẩm và dịch vụ công ty đang kinh doanh.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xuân; Nhi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

