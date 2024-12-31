Tuyển Project Manager Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

• Làm việc trực tiếp với các Phòng Ban khác để xác định mục tiêu công việc cần thực hiện.

• Theo dõi và bám sát tiến độ thông qua các báo cáo từ các Phòng Ban liên quan.

• Điều phối toàn bộ hoạt động của dự án để đảm bảo hiệu quả và đạt được đúng mục tiêu đã đề ra.

• Có trách nhiệm trong tất cả các task của dự án đó và giải quyết vấn đề, đôn đốc và đốc thúc các bên liên quan để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

• Lên kế hoạch, lập mục tiêu và xác định chi tiết rõ ràng, phân bổ task để các thành viên trong đội nhóm thực hiện.

• Các công việc khác được giao (nếu có).