Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô C3, đường D2, KCN Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh., Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Trách nhiệm công việc: Assistant sẽ hỗ trợ Project Manager trong dự án Amazon (bao gồm từ việc nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, giám sát sản xuất và giao hàng), làm việc chặt chẽ với kênh bán Megaficus để đảm bảo hàng hóa đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Coolmate, giao hàng đúng timeline và tối ưu chi phí.

1. Hỗ trợ dự án:

- Giai đoạn phát triển mẫu: Theo sát tiến độ phát triển mẫu (bao gồm tiến độ vải, phụ liệu, mẫu thành phẩm, lab test, fitting, wear test, đảm bảo 100% mẫu hoàn thành đúng timeline đã đề ra), phối hợp với Phòng Kỹ thuật hoàn thiện bộ tài liệu cho sản xuất, đảm bảo 100% tài liệu được giao xuống nhà máy trước thời điểm sản xuất đại trà.

- Giai đoạn sản xuất: Xuống đơn hàng cho nhà máy, theo dõi tiến độ vải/phụ liệu/hàng xuất/lab test/book QC với nhà máy. Phụ trách gửi mẫu cho team Coolmate Media, cung cấp thông tin về barcode, labling & packaging của từng sản phẩm với kênh bán Magaficus. Đảm bảo 100% PO xuất đúng timeline đã thỏa thuận giữa nhà máy và Coolmate, tỉ lệ PO pass đạt trên 95%.

2. Cập nhật và báo cáo:

- Hàng ngày báo cáo tiến độ các hạng mục cho Project manager, phối hợp với Project manager xây dựng hệ thống báo cáo, chuẩn bị tài liệu cho weekly meeting vs CEO & Magaficus.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm:

- Từ 01 - 03 năm trở lên trong lĩnh vực phát triển sản phẩm/sản xuất/merchandising ngành may mặc.

- Có kinh nghiệm làm dự án là một lợi thế.

2. Học vấn:

- Ưu tiên ứng viên có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, Nhân sự, kế toán.

3. Kỹ năng chuyên môn

- Kỹ năng giao tiếp tốt bằng lời nói và văn bản tốt (tiếng Việt và tiếng Anh)

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc theo mục tiêu

- Kỹ năng thiết lập báo cáo

4. Kỹ năng mềm.

- Thành thạo Excel, Powerpoint (hoặc các phần mềm tương tự).

- Khả năng phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng làm việc đội nhóm tốt

5. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo

- Kỹ năng quản lý các đầu mối công việc và liên kết với các bộ phận liên quan

- Đảm bảo tính bảo mật và nhạy bén trong việc xử lý thông tin

6. Phẩm chất, tính cách

- Tư duy logic

- Trung thực, trách nhiệm, kỷ luật cao

- Khả năng thích ứng nhanh chóng với những ưu tiên và tình huống thay đổi.

7. Yêu cầu khác

- Yêu thích thời trang

- Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

III. Quyền lợi được hưởng:

1. Chế độ lương thưởng:

- Thu nhập: 10.000.000 - 13.000.000 vnđ + Phụ cấp (Ăn trưa, đi lại, điện thoại, laptop, nhà ở)

- Thử việc nhận 90% lương + 100% phụ cấp

- Thưởng kinh doanh theo Quý, thưởng lương tháng 13,... và các khoản khác theo chính sách Công ty

- Nghỉ phép năm từ 12 - 15 ngày/năm, tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

- Hoạt động, sự kiện nội bộ được tổ chức thường xuyên, team building hằng năm (CLB Thể thao, Happy Friday, Sharing Book,...)

- Ưu đãi mua sản phẩm hấp dẫn khi trở thành nhân viên Coolmate

2. Sự phát triển nghề nghiệp:

- Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.

- Các buổi chia sẻ kiến thức ngoại tuyến và trực tuyến rất đa dạng được cung cấp bởi thành viên trong/ngoài Công ty.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho tất cả các vị trí.

- Được đào tạo hoặc được tài trợ các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn/quản lý.

3. Môi trường làm việc:

- Văn phòng Coolmate linh hoạt hướng đến không gian mở được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm: Khu vực ăn trưa, kệ đồ ăn vặt, khu vực thư giãn, giải trí (chơi game, xem phim, đọc sách...).

- Thúc đẩy văn hóa đọc sách bằng việc tài trợ sách và tổ chức các chương trình liên quan đến sách.

- Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo tuần/tháng/quý dù bạn làm việc tại nhà hay trực tiếp tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

