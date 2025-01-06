Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Hỗ trợ, tư vấn cho Nhóm phát triển mặt bằng ở giai đoạn thiết kế, thi công.

Lập kế hoạch danh sách nhiệm vụ của dự án và đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm hiểu và theo dõi dự án.

Giám sát tiến độ dự án để đảm bảo diễn ra tốt đẹp như kế hoạch.

Liên lạc với Đội phát triển mặt bằng, Nhà thầu để đảm bảo tiến độ thi công của dự án.

Tìm kiếm và đề xuất Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ cho các hạng mục công việc khác.

Hỗ trợ và tư vấn cho COO bổ sung/sửa đổi thiết kế dự án cho phù hợp nếu cần thiết.

Làm báo cáo dự án hàng ngày/hàng tuần cho COO/CEO

Hướng dẫn Đội ngũ quản lý mới vận hành xuất sắc

Liên hệ với Nhân sự, Kế toán trưởng, Cơ quan dịch vụ về tất cả các văn bản pháp luật.

Trực tiếp làm việc với Cơ quan Chính phủ về tất cả các hồ sơ liên quan và xây dựng mối quan hệ với chính quyền địa phương có liên quan.

Ghi lại tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản pháp lý cho Hồ sơ cửa hàng.

Đào tạo và bàn giao cơ sở vật chất cho Ban quản lý mới.

Đề xuất kế hoạch nhân lực lên COO; theo dõi tiến độ tuyển dụng.

Chào mừng nhân viên mới với Onboarding Plan Tool.

Đề xuất quy trình vận hành outlet tới COO

Làm việc với Giám đốc mua hàng cho đơn hàng đầu tiên.

Làm việc với các thành viên khác trong nhóm để lên lịch trình trang bị.

Làm việc với OM về kế hoạch đào tạo.

Xây dựng Sổ tay vận hành và hướng dẫn đội ngũ quản lý về SOP.