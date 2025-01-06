Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 165/50 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Hỗ trợ, tư vấn cho Nhóm phát triển mặt bằng ở giai đoạn thiết kế, thi công.
Lập kế hoạch danh sách nhiệm vụ của dự án và đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm hiểu và theo dõi dự án.
Giám sát tiến độ dự án để đảm bảo diễn ra tốt đẹp như kế hoạch.
Liên lạc với Đội phát triển mặt bằng, Nhà thầu để đảm bảo tiến độ thi công của dự án.
Tìm kiếm và đề xuất Nhà cung cấp, Nhà thầu phụ cho các hạng mục công việc khác.
Hỗ trợ và tư vấn cho COO bổ sung/sửa đổi thiết kế dự án cho phù hợp nếu cần thiết.
Làm báo cáo dự án hàng ngày/hàng tuần cho COO/CEO
Hướng dẫn Đội ngũ quản lý mới vận hành xuất sắc
Liên hệ với Nhân sự, Kế toán trưởng, Cơ quan dịch vụ về tất cả các văn bản pháp luật.
Trực tiếp làm việc với Cơ quan Chính phủ về tất cả các hồ sơ liên quan và xây dựng mối quan hệ với chính quyền địa phương có liên quan.
Ghi lại tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản pháp lý cho Hồ sơ cửa hàng.
Đào tạo và bàn giao cơ sở vật chất cho Ban quản lý mới.
Đề xuất kế hoạch nhân lực lên COO; theo dõi tiến độ tuyển dụng.
Chào mừng nhân viên mới với Onboarding Plan Tool.
Đề xuất quy trình vận hành outlet tới COO
Làm việc với Giám đốc mua hàng cho đơn hàng đầu tiên.
Làm việc với các thành viên khác trong nhóm để lên lịch trình trang bị.
Làm việc với OM về kế hoạch đào tạo.
Xây dựng Sổ tay vận hành và hướng dẫn đội ngũ quản lý về SOP.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành F&B, đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị khai trương nhà hàng.
Có kiến thức tốt về M&E, xây dựng.
Bằng cử nhân ngành Khách sạn hoặc bằng cấp liên quan
Nền tảng và kinh nghiệm về kỹ năng kinh doanh, quản lý dự án, lập ngân sách và phân tích
Giao tiếp tuyệt vời và thoải mái quản lý nhiều nhiệm vụ
Thành viên xuất sắc của đội
Năng khiếu giải quyết vấn đề xuất sắc

Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Thưởng doanh thu hoặc thưởng dựa theo project hoàn thành
Môi trường thăng tiến, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

