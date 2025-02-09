Tuyển Project Manager CÔNG TY CP TM XD TRANG TRÍ NỘI THẤT G.S VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 01 - 03, Đường số 11, KDT Him Lam, P Tân Hưng, Q7, Tp.HCM, Quận 7, Quận 7

1. Thực hiện tiếp nhận đầy đủ thông tin đầu vào của Dự án từ Trưởng phòng Quản lý dự án (Tp. QLDA).

2. Tổng hợp, phân tích, hoạch định cho việc tổ chức và triển khai quản lý Dự án theo các mục tiêu, chiến lược đã được phê duyệt.

- Phân tích tính chất Dự án, phân chia phạm vi Công việc theo Hợp đồng.

- Phân tích và tổng hợp nguồn lực (Vật tư, nhân lực, máy móc dụng cụ...).

- Lập cơ cấu tổ chức Dự án, nhân sự tham gia triển khai dự án theo sự sắp xếp, điều động của Tp. QLDA.

- Thiết lập các mốc giai đoạn chính của Dự án.

- Thiết lập kế hoạch dòng tiền thu chi.

- Thiết lập các kênh thông tin giao tiếp với Chủ Đầu tư, Tư vấn giám sát, Phòng ban Công ty, Nhà Thầu phụ, Nhà Cung cấp.

3. Lập kế hoạch triển khai Dự án:

- Lập Kế hoạch tổng thể Dự án và xin phê duyệt từ Chủ Đầu tư.

- Lập Kế hoạch dòng tiền (cập nhật Ngân sách thực hiện Dự án, theo dõi các đợt thanh toán của Chủ Đầu tư).

- Lập Kế hoạch lựa chọn Nhà Thầu phụ, Nhà Cung cấp.

- Lập Kế hoạch quản lý và đánh giá rủi ro trong quá trình thực hiện Dự án.

4. Chủ trì tổ chức cuộc họp triển khai chi tiết Dự án (Kick-off Meeting).

5. Thực hiện việc tổ chức kiểm tra Nhân sự Dự án trước khi triển khai.

6. Triển khai thi công Dự án:

- Thương thảo, đàm phán, giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi Hợp đồng và trách nhiệm được giao.

- Chịu trách nhiệm cập nhật, theo dõi, kiểm soát và đối chiếu kế hoạch đã đề ra.

- Cập nhật, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo từ Tp. QLDA về tình hình thực hiện Dự án.

- Phối hợp các bên liên quan trong Dự án.

7. Chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu và bàn giao Dự án.

8. Chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện hồ sơ thanh quyết toán với Chủ Đầu tư, Nhà Thầu phụ và Hồ sơ hoàn công Dự án.

9. Tiếp nhận thông tin bảo hành Dự án và nghiệm thu kết thúc bảo hành.

10. Tham gia các Hoạt động của Phòng Quản lý Dự án và của Công ty theo yêu cầu của Cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật Kiến trúc, Xây dựng, Trang trí nội thất, Kinh tế xây dựng.

Có đủ kiến thức chuyên môn về Xây dựng Hoàn thiện và Nội thất.

Có kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề tốt và chịu được áp lực Công việc cao.

Thành thạo kỹ năng văn phòng (Word, Excel, Power point, Autocad, Ms. Project...).

Có 1 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương.

Có 3 năm trong ngành Nội thất

Tại CÔNG TY CP TM XD TRANG TRÍ NỘI THẤT G.S VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Bảo hiểm theo Luật định.

Phụ cấp Cơm trưa.

Thưởng Lương Tháng 13.

Thưởng khác theo Quy định của Công ty hàng năm (nếu có).

Các chính sách Phúc lợi: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, chính sách cho con CBNV, các ngày Lễ của CBNV nữ, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Quà Tết cho CBNV.

Được tham gia các chương trình Đào tạo phát triển phù hợp với năng lực và vị trí.

Các Chính sách khác theo Quy định của Công ty.

Thứ 2 – Thứ 7: Sáng 08:00 – 12:00, Chiều 13:00 - 17:00, được nghỉ 01 buổi chiều Thứ 7 (4 giờ làm việc) trong một tháng.

