Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH HANSEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 650 USD

Cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Quản lý dự án hàng ngày của tất cả các dự án dịch thuật, cũng như trích dẫn các dự án mới và làm việc để tăng cường mối quan hệ nhằm phát triển tài khoản của họ.

- Mô tả công việc (Nhiệm vụ đối mặt với khách hàng) - 70%:

+ Đóng vai trò là đầu mối liên hệ chính cho các khách hàng được chỉ định

+ Nhận và quản lý các yêu cầu dịch thuật từ đầu đến cuối, bao gồm báo giá các dự án và gửi tệp cho khách hàng

+ Quản lý đánh giá bản dịch và phản hồi từ khách hàng

+ Trao đổi với người quản lý kế toán về các câu hỏi liên quan đến hóa đơn của khách hàng

+ Theo dõi tin tức của khách hàng và thông tin liên lạc trực tuyến với mục đích làm sâu sắc hơn các mối quan hệ với khách hàng

+ Giám sát hoạt động và yêu cầu của khách hàng với mục đích chủ động giải quyết các nhu cầu của khách hàng đã được dự đoán trước

- Mô tả công việc (Nhiệm vụ nội bộ và người dịch) - 30%:

+ Quản lý chi tiết khách hàng và dự án trong Plunet

+ Liên lạc với khách hàng và quản lý dự án nội bộ

+ Cung cấp hỗ trợ dự phòng cho những người quản lý tài khoản khác khi cần thiết