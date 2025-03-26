Tuyển Project Manager Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các dự án phát triển phần mềm từ giai đoạn khởi động đến hoàn thành.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xác định yêu cầu dự án và phát triển các giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Giám sát tiến độ dự án, đảm bảo các mốc thời gian được tuân thủ và chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Quản lý các nguồn lực dự án bao gồm phân bổ công việc cho các thành viên trong nhóm.

Sử dụng các công cụ và quy trình quản lý dự án để theo dõi tiến độ và báo cáo tình trạng dự án cho ban lãnh đạo.

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong phát triển phần mềm để cải thiện quy trình và hiệu suất làm việc.

Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong nhóm về quy trình quản lý dự án và công nghệ mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềm, trong đó có kinh nghiệm phát triển Backend cho các dự án phần mềm.

Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ quản lý dự án như Jira, Trello, Asana hoặc các công cụ tương tự.

Nắm vững các quy trình phát triển phần mềm, bao gồm Agile, Scrum và Waterfall.

Có kiến thức vững về các công nghệ mới trong phát triển phần mềm (ngôn ngữ lập trình Java, go, React, công nghệ đám mây, v.v.).

Có kiến thức về triển khai phần mềm trên các môi trường đặc biệt là trên đám mây.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Đóng góp toàn bộ thời gian làm việc ban ngày cho việc triển khai các dự án của công ty.

Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp

Được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV

