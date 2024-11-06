Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà SBI tại đường số 3, lô số 6B, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều hành trực tiếp quá trình triển khai các dự án, lập và giám sát các công việc dự án (tiến độ, chi phí, nguồn lực, ...), chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban Lãnh đạo dự án về việc thực hiện các mục tiêu

Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết, phân công công việc cho các thành viên dự án và giám sát, đảm bảo tiến độ triển khai công việc;

Lập kế hoạch nguồn lực, xây dựng đội dự án, quản lý và giám sát hiệu suất làm việc của các thành viên tham gia dự án;

Đề xuất và xây dựng ngân sách dự án, quản lý chi tiêu đảm bảo trong ngân sách được phê duyệt;

Theo dõi công việc dự án, phát hiện các vấn đề, rủi ro, chủ động xử lý hoặc đề xuất giải pháp lên các cấp cao hơn;

Quản lý các thay đổi trong quá trình triển khai, quản lý vấn đề và các rủi ro của dự án, đảm bảo mọi thay đổi của dự án phải được phê duyệt và tuân thủ quy trình.

Làm việc với các đối tác trong và ngoài nhằm đảm bảo tiến độ, nguồn lực, ngân sách, ... theo kế hoạch;

Báo cáo định kỳ cho cấp liên quan về tiến độ, hiệu quả công việc của các thành viên dự án và các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án;

Thu thập thông tin từ dự án và đánh giá lợi ích dự án, từ đó tham vấn/đề xuất tổ chức thêm các chương trình mới để hỗ trợ định hướng chiến lược của tổ chức

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, ... hoặc các chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

Kinh nghiệm trên 3 năm quản lý các dự án CNTT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về quản lý dự án Agile

Chứng chỉ Quản lý dự án PMP, PMI-ACP là một lợi thế

TOEIC 550 trở lên

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục

Tổ chức và quản lý thời gian;

Làm việc theo nhóm

Quản lý xung đột

Phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định

Quản trị rủi ro dự án

Trung thực, tuân thủ kỷ luật, có trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, trao quyền và đề cao sự sáng tạo:

Làm việc tại Doanh nghiệp Công nghệ viễn thông, SI hàng đầu Việt Nam. Được đồng hành, hỗ trợ bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý).

Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, phát triển bản thân: Elcom sẽ tài trợ chi phí học và thi các chứng chỉ quốc tế có liên quan đến công việc và đã được chấp thuận bởi công ty.

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Văn phòng làm việc hiện đại với không gian mở; môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và phát triển.

Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn cùng chính sách nâng lương linh hoạt

Chính sách thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty, 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm. Gói thu nhập 1 năm lên tới 15 tháng lương.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói Bảo hiểm sức khỏe Elcom care

Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu cả nước.

Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.

Trợ cấp cơm trưa

Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp.

Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân, quà tặng vào các dịp sinh nhật,...

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6.

Địa điểm làm việc: Tòa nhà SBI tại đường số 3, lô số 6B, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa điểm làm việc

:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin