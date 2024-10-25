Tuyển QC/QA thu nhập 8 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc

- Đảm bảo, kiểm soát chất lượng đầu vào.

- Tuân thủ và hoạt động theo hệ thống.

- Báo cáo kết quả mục tiêu đạt được hàng ngày.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên người có kinh nghiệm QC, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo thiết bị đo, thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập xứng đáng với năng lực.

- Môi trường chuyên nghiệp, an toàn.

- Trang thiết bị tốt phục vụ cho công việc.

- Được tham gia đầy đủ quyền lợi: BHXH, thăm hỏi ốm đau/hiếu hỉ, nghỉ phép, thưởng Lễ/Tết, du lịch, Tiệc tất niên,...

- Được hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí tại Công ty.

- Nghỉ 1 thứ 7 và các chủ nhật trong tháng.

- Có cơ hội thăng tiến và tham gia các khóa đào tạo bên trong và bên ngoài của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên

