Tuyển QC/QA thu nhập 8 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên
Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 16 Triệu
- Đảm bảo, kiểm soát chất lượng đầu vào.
- Tuân thủ và hoạt động theo hệ thống.
- Báo cáo kết quả mục tiêu đạt được hàng ngày.
Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên người có kinh nghiệm QC, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
- Sử dụng thành thạo thiết bị đo, thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập xứng đáng với năng lực.
- Môi trường chuyên nghiệp, an toàn.
- Trang thiết bị tốt phục vụ cho công việc.
- Được tham gia đầy đủ quyền lợi: BHXH, thăm hỏi ốm đau/hiếu hỉ, nghỉ phép, thưởng Lễ/Tết, du lịch, Tiệc tất niên,...
- Được hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí tại Công ty.
- Nghỉ 1 thứ 7 và các chủ nhật trong tháng.
- Có cơ hội thăng tiến và tham gia các khóa đào tạo bên trong và bên ngoài của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
