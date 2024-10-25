Tuyển Quản Đốc Sản Xuất thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Tuyển Quản Đốc Sản Xuất thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường F, Khu Minh Hải mở rộng, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Quản lý, tổ chức thực hiện, điều hành ca sản xuất đảm bảo đạt yêu cầu về năng suất, sản lượng, chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch sản xuất
- Quản lý, chịu trách nhiệm về nhân sự thuộc phân công (đào tạo, phân công, phân nhiệm - bố trí nhân sự phù hợp tình hình sản xuất, đôn đốc nhân công tuân thủ quy trình quy định)
- Quản lý và chịu trách nhiệm về an toàn điện - an toàn lao động - an toàn PCCC, An ninh xưởng trong ca sản xuất phụ trách
- Duy trì 5S trong bộ phận sản xuất
- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm,...thuộc ca sản xuất phụ trách

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ điện, chế tạo máy, tự động hóa, ... Kinh nghiệm : Có 2 năm kinh nghiệm về sản xuất Địa chỉ: Đường F, Khu Minh Hải mở rộng, Văn Lâm, Hưng Yên
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ điện, chế tạo máy, tự động hóa, ...
Kinh nghiệm : Có 2 năm kinh nghiệm về sản xuất
Địa chỉ: Đường F, Khu Minh Hải mở rộng, Văn Lâm, Hưng Yên

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, thưởng 13 Thưởng thâm niên, chế độ hiếu hỉ, con nhỏ Tham gia BHXH
Thưởng lễ, tết, thưởng 13
Thưởng thâm niên, chế độ hiếu hỉ, con nhỏ
Tham gia BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5A, khu văn phòng – Tòa nhà Century Tower, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

