Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp công ty TNHH United Foods làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Long Thành, Tam An, Long Thành, Đồng Nai, Long Thành

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Đảm bảo trong việc giám sát, và phát hiện kịp thời những vấn đề liên quan tới máy móc, con người xảy ra trong quá trình làm việc để đảm bảo tiến độ công việc đúng tiến độ.

- Chịu trách nhiệm quản lý ca sản xuất do mình phụ trách

- Giám sát toàn bộ các hoạt động liên quan đến sản xuất để đảm bảo hoàn thành đầy đủ các đơn đặt hàng theo qui trình Iso và Fssc 22000 và quy trình

- Quản lý và theo dõi khu vực sản xuất để đảm bảo họ tuân thủ đúng quy định - Quản lý, giám sát và phân công cho công nhân làm việc

- Thực hiện theo điều lệnh sản xuất theo phân công của Quản đốc / giám đốc - Báo cáo công việc lên Quản đốc / giám đốc

- Sắp xếp đi công tác tại Đà lạt thường xuyên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

-Kinh nghiệm 01 năm trở lên ở vị trí Trưởng ca sản xuất

- Quản lý nhóm sản xuất từ 10 người trở lên tại các nhà máy sản xuất thực phẩm trái cây, rau củ quả.

- Làm việc theo chế độ 02 ca

Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm - hóa thực phẩm ( hoặc chỉ nhận ứng viên đã có kinh nghiệm làm tại các công ty về ngành thực phẩm).

Tại công ty TNHH United Foods Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy vào năng lực

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,

- Phép năm 12 ngày/năm và theo thâm niên

- Thưởng lễ: 1/1, 30/4, 2/9, ...

- Lì xì tết đầu năm - Qùa sinh nhật, quà tết trung thu, quà tết nguyên đán,...

- thưởng thâm niên - Du lịch hàng năm

- Tố chức tiệc vào 8/3, 20/10, tất niên, ...

- Xét tăng lương hàng năm vào tháng 1

- Các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH United Foods

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.