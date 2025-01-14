Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xoay ca linh hoạt (đảm bảo 8h/ngày, nghỉ 1 ngày/tuần), Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh tại cửa hàng
- Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên tuyển trực tiếp tại cửa hàng
- Thực hiện công tác đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng nhân viên
- Theo dõi lượng khách hàng vào cửa hàng so với doanh thu, tỉ lệ khách mua hàng, biến động
khách hàng
- Quan sát, hướng dẫn nhân viên bán hàng trưng bày hàng hóa, duy trì hình ảnh tại cửa hàng
- Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm đối với thị hiếu khách hàng mục tiêu.
- Nhận chỉ tiêu từ công ty, phân tích, giám sát đôn đốc nhắc nhở các bộ phận hoàn thành chỉ
tiêu theo tuần/tháng/năm

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan
- Nam, nữ độ tuổi từ 24 – 32 tuổi
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm làm quản lý cửa hàng từ 2 năm, đã làm trong lĩnh vực bán lẻ (thời trang, mỹ
phẩm, ...)
- Xử lý tình huống tốt, chăm sóc khách hàng
- Có kỹ năng lập kế hoạch trong công việc
- Có kỹ năng quản lý và đào tạo nhân sự
- Kĩ năng làm việc nhóm, chủ động, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 18 triệu VND
Lương cứng: 8 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 315 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

