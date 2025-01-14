Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xoay ca linh hoạt (đảm bảo 8h/ngày, nghỉ 1 ngày/tuần), Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh tại cửa hàng

- Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên tuyển trực tiếp tại cửa hàng

- Thực hiện công tác đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng nhân viên

- Theo dõi lượng khách hàng vào cửa hàng so với doanh thu, tỉ lệ khách mua hàng, biến động

khách hàng

- Quan sát, hướng dẫn nhân viên bán hàng trưng bày hàng hóa, duy trì hình ảnh tại cửa hàng

- Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm đối với thị hiếu khách hàng mục tiêu.

- Nhận chỉ tiêu từ công ty, phân tích, giám sát đôn đốc nhắc nhở các bộ phận hoàn thành chỉ

tiêu theo tuần/tháng/năm

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan

- Nam, nữ độ tuổi từ 24 – 32 tuổi

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

- Có kinh nghiệm làm quản lý cửa hàng từ 2 năm, đã làm trong lĩnh vực bán lẻ (thời trang, mỹ

phẩm, ...)

- Xử lý tình huống tốt, chăm sóc khách hàng

- Có kỹ năng lập kế hoạch trong công việc

- Có kỹ năng quản lý và đào tạo nhân sự

- Kĩ năng làm việc nhóm, chủ động, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 18 triệu VND

Lương cứng: 8 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin