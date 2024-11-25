Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Cửa hàng Vua Nệm khai trương tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, TP Cẩm Phả, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng tại cửa hàng: Chia chỉ tiêu doanh số bán hàng và giám sát, đôn đốc nhân viên tư vấn bán hàng thực hiện chỉ tiêu
- Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng
- Triển khai chương trình khuyến mại, chính sách bán hàng, các hoạt động Marketing của Công ty tại cửa hàng
- Đọc và phân tích thông tin kinh doanh tại cửa hàng trên phần mềm Netsuite đưa ra biện pháp để thúc đẩy doanh số bán hàng
- Tham gia phỏng vấn tuyển dụng, đào tạo, đánh giá Nhân viên tư vấn bán hàng
- Quản lý hàng hóa và tối ưu chi phí hành chính tại cửa hàng
- Tiếp nhận, xử lý thông tin giữa các phòng ban với cửa hàng
- Làm việc xoay ca luân phiên: 8h00 đến 15h00 và 14h30 đến 21h30

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên, tuổi từ 25 - 37
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí cửa hàng trưởng hoặc tương đương tại các chuỗi bán lẻ
- Có kiến thức về thị trường bán lẻ, ngành nệm, nội thất là lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn bán hàng tốt
- Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt
- Có khả năng quản lý đội nhóm, kèm cặp và phát triển đội ngũ
- Yêu thích xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng
- Máu lửa, trách nhiệm, chủ động, hoạt ngôn, có tinh thần phục vụ, biết lắng nghe và quan tâm đến người khác
- Tinh thần chiến đấu cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn
- Chính sách đãi ngộ và thưởng hấp dẫn (Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, Vuners Voucher, Vuners Birthday, Vuners Vacation).
- Làm việc tại Công ty bán lẻ Nệm và phụ kiện hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hơn 140 Cửa hàng trên toàn quốc.
- Chương trình bảo hiểm sức khỏe nâng cao Vuners Care.
- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát triển công ty.
- Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.
- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty.
- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

