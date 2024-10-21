Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KOREA FASHION VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 9 ...và 5 địa điểm khác

- Đảm bảo doanh số bán hàng của cá nhân và của cửa hàng do Công ty đặt ra.

- Cập nhật chương trình bán hàng, xu hướng thời trang để triển khai các phương án bán hàng tới từng nhân viên.

- Phân công công việc, sắp xếp ca làm việc cho nhân viên theo tuần, theo ngày.

- Đào tạo huấn luyện nhân viên các kỹ năng bán hàng, quản lý và bảo quản hàng hoá, dịch vụ khách hàng

- Bảo đảm nhân viên trong cửa hàng thực hiện tốt việc phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn công ty

- Chịu trách nhiệm về số Xuất Nhập Tồn hàng hoá, luân chuyển hàng hoá giữa các cửa hàng, hàng đủ nhãn mác, alarm và được sắp xếp khoa học trong kho.

- Hoàn tất các báo cáo doanh số, hàng hoá, chi phí hành chính... của cửa hàng.

- Phối hợp chặt chẽ với Quản lý chuỗi, Quản Lý nhãn hàng để thúc đẩy sự phát triển cửa hàng.

- Yêu cầu có ngoại hình và thẩm mỹ về thời trang - Tuổi từ 25 đến 35, Không còn đi học

- Ngoại hình khá Nam cao trên 1m65, Nữ cao trên 1m55

- Không có hình xăm mảng lộ, không nhuộm tóc sáng màu

- Tự tin, Giao tiếp tốt.

- Có kinh nghiệm bán hàng hoặc tiếp xúc khách hàng trực tiếp...

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng. Được đóng BHXH theo đúng quy định của PL

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến cao.

