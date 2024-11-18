Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Quản lý thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý thiết kế Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- DP 29 Dragon Parc 1 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Phụ trách công tác chuẩn bị thi công, giám sát công trình: Thô , hoàn thiện.
- Giám sát về kỹ thuật, tiến độ, chất lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
- Phối hợp với các nhà thầu phụ, nhà cung cấp để hoàn thành công việc.
- Làm hồ sơ nghiệm thu,
- Xử lý các vấn đề phát sinh tại công trình thông qua ý kiến của người quản lý trực tiếp.
- Quản lý vật tư, thiết bị tại công trình mình giám sát.
- Báo cáo hằng ngày cho người quản lý trực tiếp về các vấn đề phát sinh tại công trình.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, nội thất
- Có sức khỏe tốt, có trách nhiệm với công việc.
- CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÔNG VIỆC, CÔNG TY, CÓ TINH THÂN LÀM VIỆC TỐT

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ 15 - 25tr/tháng.
- Lương tháng thứ 13 + các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước.
- Được đóng BHXH sau thời gian thử việc, các chế độ khác theo đúng quy định của nhà nước.
- Được đề xuất, xét thưởng và xét tăng lương định kỳ.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: TM8, Tầng trệt, Block 1, Tòa Nhà Dragon Hill, 15A1 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

