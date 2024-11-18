Tuyển Quản lý thiết kế Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - DP 29 Dragon Parc 1 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Nhà Bè

Quản lý thiết kế

- Phụ trách công tác chuẩn bị thi công, giám sát công trình: Thô , hoàn thiện.

- Giám sát về kỹ thuật, tiến độ, chất lượng thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Phối hợp với các nhà thầu phụ, nhà cung cấp để hoàn thành công việc.

- Làm hồ sơ nghiệm thu,

- Xử lý các vấn đề phát sinh tại công trình thông qua ý kiến của người quản lý trực tiếp.

- Quản lý vật tư, thiết bị tại công trình mình giám sát.

- Báo cáo hằng ngày cho người quản lý trực tiếp về các vấn đề phát sinh tại công trình.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, nội thất

- Có sức khỏe tốt, có trách nhiệm với công việc.

- CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÔNG VIỆC, CÔNG TY, CÓ TINH THÂN LÀM VIỆC TỐT

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ 15 - 25tr/tháng.

- Lương tháng thứ 13 + các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước.

- Được đóng BHXH sau thời gian thử việc, các chế độ khác theo đúng quy định của nhà nước.

- Được đề xuất, xét thưởng và xét tăng lương định kỳ.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh

