Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Quận 2

Triển khai kiểm kho, kiểm đếm chu kỳ hàng tồn kho Triển khai quét, nhập mã QR, đưa hàng vào vị trí sơ đồ quy hoạch Kiểm tra định mức hàng tồn kho định kỳ hàng tháng Sắp xếp kệ theo phương pháp nhập trước, xuất trước Lên kế hoạch nhập kho theo thông báo bộ phận mua hàng Điều phối công việc sắp xếp công việc bộ phận kho (tài xế xe nâng, phụ kho) Phối hợp phòng HCNS triển khai đánh giá nhân viên kho theo tháng/quý/năm Tham mưu cho BGĐ quy trình xuất nhập kho. Thực hiện công việc theo chỉ đạo BGĐ

Giới tính: Nam (CHỈ TUYỂN NAM) Độ tuổi: 29 - 40 (1995 - 1984) Trình độ: Trung cấp / Cao đẳng / Đại Học Kinh nghiệm: 2 năm Ứng viên ở Khu vực: TP Hồ Chí Minh Yêu cầu bắt buộc: Ứng viên có hình ảnh trong CV

Thử việc 1, ký hợp đồng thử việc Sau khi đạt yêu cầu, nhân viên sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe Phép năm 12 ngày. Làm việc T2 - T7, nghỉ Chủ Nhật Thưởng lễ, Tết, nghỉ lễ Tết theo lịch nhà nước, theo tính chất công việc từng vị trí Quà sinh nhật hiện kim, quà 1/6 quốc tế thiếu nhi (con nhân viên 0 - 15 tuổi) Du lịch trong nước, team building Phụ cấp cơm trưa, bếp nấu ăn

