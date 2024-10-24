Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE VIỆT
- Hồ Chí Minh: 183 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Triển khai kiểm kho, kiểm đếm chu kỳ hàng tồn kho
Triển khai quét, nhập mã QR, đưa hàng vào vị trí sơ đồ quy hoạch
Kiểm tra định mức hàng tồn kho định kỳ hàng tháng
Sắp xếp kệ theo phương pháp nhập trước, xuất trước
Lên kế hoạch nhập kho theo thông báo bộ phận mua hàng
Điều phối công việc sắp xếp công việc bộ phận kho (tài xế xe nâng, phụ kho)
Phối hợp phòng HCNS triển khai đánh giá nhân viên kho theo tháng/quý/năm
Tham mưu cho BGĐ quy trình xuất nhập kho. Thực hiện công việc theo chỉ đạo BGĐ
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam (CHỈ TUYỂN NAM)
Độ tuổi: 29 - 40 (1995 - 1984)
Trình độ: Trung cấp / Cao đẳng / Đại Học
Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng viên ở Khu vực: TP Hồ Chí Minh
Yêu cầu bắt buộc: Ứng viên có hình ảnh trong CV
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 1, ký hợp đồng thử việc
Sau khi đạt yêu cầu, nhân viên sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức
BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe
Phép năm 12 ngày. Làm việc T2 - T7, nghỉ Chủ Nhật
Thưởng lễ, Tết, nghỉ lễ Tết theo lịch nhà nước, theo tính chất công việc từng vị trí
Quà sinh nhật hiện kim, quà 1/6 quốc tế thiếu nhi (con nhân viên 0 - 15 tuổi)
Du lịch trong nước, team building
Phụ cấp cơm trưa, bếp nấu ăn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
