Tuyển Quản Lý Kho thu nhập 16 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 1 Đường A, Khu ADC, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Dự báo và lập kế hoạch hàng hóa/vật tư/thiết bị
Dự báo, lập kế hoạch, mua hàng theo tháng, quý, năm đúng theo nhu cầu về số lượng và chất lượng nhằm đảm bảo định mức tồn kho dự trữ tối thiểu cần thiết, đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa được liên tục và ổn định. Thường xuyên cân đối nhập – xuất hàng hóa tại kho để kịp thời phát hiện những mất cân đối (thừa/ thiếu) trên từng nhóm hàng nhằm có biện pháp điều phối hợp lý.
Dự báo, lập kế hoạch, mua hàng theo tháng, quý, năm đúng theo nhu cầu về số lượng và chất lượng nhằm đảm bảo định mức tồn kho dự trữ tối thiểu cần thiết, đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa được liên tục và ổn định.
Thường xuyên cân đối nhập – xuất hàng hóa tại kho để kịp thời phát hiện những mất cân đối (thừa/ thiếu) trên từng nhóm hàng nhằm có biện pháp điều phối hợp lý.
2. Thống kê, báo cáo hàng hóa/vật tư/thiết bị
Theo dõi, thu thập thông tin, cập nhật số liệu xuất – nhập – tồn hàng hóa/vật tư/thiết bị Thiết lập định mức tồn kho số lượng tối thiểu; đồng thời đối chiếu, so sánh số thực tế so với các định mức hao hụt và định mức tiêu dùng cho từng đơn vị thành phẩm để xác định nguyên nhân các dạng tổn thất (nếu có) Thiết lập và thực hiện các biểu mẫu, quy trình, thủ tục vận hành kho vận. Phối hợp với các Bộ phận liên quan để kiểm kê kho đột xuất và định kỳ.
Theo dõi, thu thập thông tin, cập nhật số liệu xuất – nhập – tồn hàng hóa/vật tư/thiết bị
Thiết lập định mức tồn kho số lượng tối thiểu; đồng thời đối chiếu, so sánh số thực tế so với các định mức hao hụt và định mức tiêu dùng cho từng đơn vị thành phẩm để xác định nguyên nhân các dạng tổn thất (nếu có)
Thiết lập và thực hiện các biểu mẫu, quy trình, thủ tục vận hành kho vận.
Phối hợp với các Bộ phận liên quan để kiểm kê kho đột xuất và định kỳ.
3. Nghiên cứu và tham mưu, đề xuất cho Ban Giám Đốc về Kho vận
4. Quản lý hàng tồn kho
5. Thực hiện các hoạt động xuất hàng – nhập hàng
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập xuất nguyên vật liệu/hàng hóa. Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho khách hàng và đơn vị liên quan một cách chính xác, đảm bảo đúng số lượng và chất lượng theo yêu cầu.
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập xuất nguyên vật liệu/hàng hóa.
Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho khách hàng và đơn vị liên quan một cách chính xác, đảm bảo đúng số lượng và chất lượng theo yêu cầu.
6. Đảm bảo lưu trữ hàng hóa an toàn, tổ chức sắp xếp các loại hàng hóa trong kho một cách hiệu quả
7. Đảm bảo tiêu chuẩn hàng, cơ sở vật chất trong kho
8. Điều phối và đảm bảo hiệu quả việc giao nhận hàng hóa
Giao đúng và đủ hàng hóa cho khách hàng theo tiêu chí: đảm bảo chất lượng, kịp thời, an toàn và tiết kiệm. Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa đến khách hàng và các đơn vị liên quan.
Giao đúng và đủ hàng hóa cho khách hàng theo tiêu chí: đảm bảo chất lượng, kịp thời, an toàn và tiết kiệm.
Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa đến khách hàng và các đơn vị liên quan.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về trình độ:
Nam tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Hiểu biết về nghiệp vụ kho (xuất kho, nhập kho), hiểu biết về sản phẩm và cách thức vận chuyển sản phẩm
Nam tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Hiểu biết về nghiệp vụ kho (xuất kho, nhập kho), hiểu biết về sản phẩm và cách thức vận chuyển sản phẩm
2. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kho vận, có hiểu biết về mảng sản xuất thực phẩm (nhỏ lẻ)
3. Yêu cầu về kỹ năng:
Sức khỏe tốt, trung thực và cẩn thận Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng (Words, Exel) Có kỹ năng quản lý.
Sức khỏe tốt, trung thực và cẩn thận
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng (Words, Exel)
Có kỹ năng quản lý.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 16.000.000đ - 20.000.000đ
- Lương tháng 13, du lịch hàng năm
- Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN...
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, công bằng, đề cao năng lực và sự cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87 Thạch Lam, Hiệp Tân, Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

