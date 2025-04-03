Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 47/5 Lê Trực Phường 7, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Thực hiện thu chi tiền mặt, tiền gửi: Chi lương, thanh toán công nợ, quyết toán tạm ứng.
Quản lý hàng hoá bán ra - nhập vào
Thực hiện kê khai các loại thuế
Giao dịch ngân hàng: tất cả các nghiệp vụ liên quan tới ngân hàng, lập UNC, hồ sơ vay, đáo hạn khoản vay đúng hạn ...
Theo dõi, quản lý kiểm soát chi phí, lợi nhuận
Lập kế hoạch chi tiền, theo dõi báo cáo tình hình tài chính định kỳ.
Tính lương cho CBNV, thực hiện các thủ tục bảo hiểm nhân sự
Điều chuyển, phân bổ nguồn tiền hợp lý
Lưu trữ chứng từ thanh toán
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc từ 4 năm trở lên
Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
Hoà đồng, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
Sử dụng thành thạo các phần mềm Kế Toán
Thành thạo các thủ tục, hồ sơ vay vốn, đáo hạn, giao dịch với Ngân hàng.
Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Có các chế độ thưởng khác trong năm theo quy định công ty
Chế độ Bảo hiểm xã hội, y tế & thất nghiệp theo quy định của Nhà Nước.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được nghỉ nửa ngày T7 & cả ngày CN và các ngày lễ, tết theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
