Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47/5 Lê Trực Phường 7, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Thực hiện thu chi tiền mặt, tiền gửi: Chi lương, thanh toán công nợ, quyết toán tạm ứng.

Quản lý hàng hoá bán ra - nhập vào

Thực hiện kê khai các loại thuế

Giao dịch ngân hàng: tất cả các nghiệp vụ liên quan tới ngân hàng, lập UNC, hồ sơ vay, đáo hạn khoản vay đúng hạn ...

Theo dõi, quản lý kiểm soát chi phí, lợi nhuận

Lập kế hoạch chi tiền, theo dõi báo cáo tình hình tài chính định kỳ.

Tính lương cho CBNV, thực hiện các thủ tục bảo hiểm nhân sự

Điều chuyển, phân bổ nguồn tiền hợp lý

Lưu trữ chứng từ thanh toán

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán – Tài chính – ngân hàng

Có kinh nghiệm làm việc từ 4 năm trở lên

Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Hoà đồng, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

Sử dụng thành thạo các phần mềm Kế Toán

Thành thạo các thủ tục, hồ sơ vay vốn, đáo hạn, giao dịch với Ngân hàng.

Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 theo quy định và chỉ số kinh doanh của công ty

Có các chế độ thưởng khác trong năm theo quy định công ty

Chế độ Bảo hiểm xã hội, y tế & thất nghiệp theo quy định của Nhà Nước.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được nghỉ nửa ngày T7 & cả ngày CN và các ngày lễ, tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin