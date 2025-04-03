Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 47/5 Lê Trực Phường 7, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Thực hiện thu chi tiền mặt, tiền gửi: Chi lương, thanh toán công nợ, quyết toán tạm ứng.
Quản lý hàng hoá bán ra - nhập vào
Thực hiện kê khai các loại thuế
Giao dịch ngân hàng: tất cả các nghiệp vụ liên quan tới ngân hàng, lập UNC, hồ sơ vay, đáo hạn khoản vay đúng hạn ...
Theo dõi, quản lý kiểm soát chi phí, lợi nhuận
Lập kế hoạch chi tiền, theo dõi báo cáo tình hình tài chính định kỳ.
Tính lương cho CBNV, thực hiện các thủ tục bảo hiểm nhân sự
Điều chuyển, phân bổ nguồn tiền hợp lý
Lưu trữ chứng từ thanh toán
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán – Tài chính – ngân hàng
Có kinh nghiệm làm việc từ 4 năm trở lên
Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
Hoà đồng, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
Sử dụng thành thạo các phần mềm Kế Toán
Thành thạo các thủ tục, hồ sơ vay vốn, đáo hạn, giao dịch với Ngân hàng.

Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 theo quy định và chỉ số kinh doanh của công ty
Có các chế độ thưởng khác trong năm theo quy định công ty
Chế độ Bảo hiểm xã hội, y tế & thất nghiệp theo quy định của Nhà Nước.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được nghỉ nửa ngày T7 & cả ngày CN và các ngày lễ, tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47/3 Le Truc Street, Ward 7, Ho Chinh Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

