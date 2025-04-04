Tuyển Designer Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 426 - 697 USD

Vị trí Dress Designer - trực thuộc bộ phận Sản Xuất Váy Cưới, đóng vai trò quan trọng trong việc chế tác nên những mẫu váy cưới, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao và sự hài lòng của khách hàng. Nếu bạn là ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế váy cưới, có hiểu biết sâu sắc về váy cưới, cũng như khả năng cập nhật nhanh nhạy các xu hướng váy cưới mới nhất thì bạn chính là người mà WEDDINGBOOK đang tìm kiếm.

CÔNG VIỆC CHÍNH

- Tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ Giám đốc bộ phận Sản xuất váy cưới để có thể hiểu rõ định hướng thiết kế và đảm bảo thiết kế đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.

- Quản lý và giám sát toàn bộ quy trình thiết kế váy cưới, từ phác thảo ý tưởng, lên bản vẽ chi tiết, lựa chọn nguyên liệu, theo dõi sản xuất đến xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo sự liền mạch và chất lượng trong từng giai đoạn.

- Làm việc trực tiếp với các vị trí trong team Dress Maker, bao gồm Pattern Maker, Sewing, Cutting và QA, để đảm bảo ý tưởng thiết kế được triển khai chính xác và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

- Range lương: 11tr - 18tr gross

- Phụ cấp cơm trưa: 35.000 VND/bữa ăn.