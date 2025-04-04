Tuyển Designer Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 426 - 697 USD

Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam

Mức lương
426 - 697 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 583 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 426 - 697 USD

Vị trí Dress Designer - trực thuộc bộ phận Sản Xuất Váy Cưới, đóng vai trò quan trọng trong việc chế tác nên những mẫu váy cưới, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao và sự hài lòng của khách hàng. Nếu bạn là ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế váy cưới, có hiểu biết sâu sắc về váy cưới, cũng như khả năng cập nhật nhanh nhạy các xu hướng váy cưới mới nhất thì bạn chính là người mà WEDDINGBOOK đang tìm kiếm.
Vị trí
Dress Designer
- trực thuộc bộ phận Sản Xuất Váy Cưới, đóng vai trò quan trọng trong việc chế tác nên những mẫu váy cưới, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao và sự hài lòng của khách hàng. Nếu bạn là ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trong ngành thiết kế váy cưới, có hiểu biết sâu sắc về váy cưới, cũng như khả năng cập nhật nhanh nhạy các xu hướng váy cưới mới nhất thì bạn chính là người mà WEDDINGBOOK đang tìm kiếm.
-----
CÔNG VIỆC CHÍNH
- Tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ Giám đốc bộ phận Sản xuất váy cưới để có thể hiểu rõ định hướng thiết kế và đảm bảo thiết kế đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.
- Quản lý và giám sát toàn bộ quy trình thiết kế váy cưới, từ phác thảo ý tưởng, lên bản vẽ chi tiết, lựa chọn nguyên liệu, theo dõi sản xuất đến xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo sự liền mạch và chất lượng trong từng giai đoạn.
- Làm việc trực tiếp với các vị trí trong team Dress Maker, bao gồm Pattern Maker, Sewing, Cutting và QA, để đảm bảo ý tưởng thiết kế được triển khai chính xác và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
- Range lương: 11tr - 18tr gross
- Phụ cấp cơm trưa: 35.000 VND/bữa ăn.

Với Mức Lương 426 - 697 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Weddingbook Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 583 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

