Tuyển Nhân viên văn phòng Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Scotch Australian Grammar School (AGS)
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Nhân viên văn phòng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Scotch Australian Grammar School (AGS)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Office đang cần tuyển 1 bạn NAM cộng tác viên, công việc chính:
NAM
- Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hoạt động tuyển sinh, công tác vận hành khối văn phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tính chủ động cao, khả năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian, đảm bảo deadline tốt
- Chịu đựơc áp lực công việc, sẵn sàng học hỏi
- Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng
- Giao tiếp tốt, năng động, cởi mở
- Trình độ ĐH, IELTS tương đương 6.0
- Thời gian làm việc: fulltime (có cơ hội chuyển HĐ chính thức nếu đáp ứng tốt yêu cầu công việc)
Ưu tiên có kinh nghiệm về tổ chức sự kiện

Tại Scotch Australian Grammar School (AGS) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Scotch Australian Grammar School (AGS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5 Trương Quốc Dung, phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

