Tuyển Nhân viên văn phòng Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Scotch Australian Grammar School (AGS)
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Office đang cần tuyển 1 bạn NAM cộng tác viên, công việc chính:
NAM
- Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hoạt động tuyển sinh, công tác vận hành khối văn phòng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tính chủ động cao, khả năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian, đảm bảo deadline tốt
- Chịu đựơc áp lực công việc, sẵn sàng học hỏi
- Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng
- Giao tiếp tốt, năng động, cởi mở
- Trình độ ĐH, IELTS tương đương 6.0
- Thời gian làm việc: fulltime (có cơ hội chuyển HĐ chính thức nếu đáp ứng tốt yêu cầu công việc)
Ưu tiên có kinh nghiệm về tổ chức sự kiện
- Chịu đựơc áp lực công việc, sẵn sàng học hỏi
- Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng
- Giao tiếp tốt, năng động, cởi mở
- Trình độ ĐH, IELTS tương đương 6.0
- Thời gian làm việc: fulltime (có cơ hội chuyển HĐ chính thức nếu đáp ứng tốt yêu cầu công việc)
Ưu tiên có kinh nghiệm về tổ chức sự kiện
Tại Scotch Australian Grammar School (AGS) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Scotch Australian Grammar School (AGS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
