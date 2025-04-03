Tuyển Thực tập sinh Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn Novaon Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Tập Đoàn Novaon Pro Company

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Novaon, 90

- 92 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu và thanh toán cho khách hàng, bao gồm: hợp đồng, báo cáo, biên bản nghiệm thu, chứng từ cần thiết.
Thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ thanh toán với đối tác, bao gồm: hợp đồng, báo cáo, biên bản nghiệm thu, chứng từ, đề nghị thanh toán,…
Gửi hồ sơ bản cứng đến khách hàng, đối tác và bộ phận kế toán khi cần.
Chủ động phối hợp với các thành viên trong team để tối ưu hiệu quả công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc đang đợi bằng các chuyên ngành Cao Đẳng, Đại Học tài chính & Marketing, truyền thông quảng cáo.
Có khả năng quản trị dự án hợp đồng, các thủ tục giấy tờ.
Sử dụng thành thạo phần mềm Microsof Office và Canva là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập và tập thể tốt.
Có khả năng làm việc dưới áp lực và trách nhiệm cao trong công việc; tính tỉ mỉ, cẩn thận.

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập, hỗ trợ chi phí gửi xe, hỗ trợ dấu mộc và số liệu thực tập.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 – 2024.
Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu trong công việc.
Môi trường làm việc Open, không gian mở, nhiều góc làm việc cũng như họp nhóm.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Novaon Pro Company

Tập Đoàn Novaon Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CIC, Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

