Tuyển Thực tập sinh Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Novaon, 90 - 92 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Quận Hoàng Mai

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu và thanh toán cho khách hàng, bao gồm: hợp đồng, báo cáo, biên bản nghiệm thu, chứng từ cần thiết.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ thanh toán với đối tác, bao gồm: hợp đồng, báo cáo, biên bản nghiệm thu, chứng từ, đề nghị thanh toán,…

Gửi hồ sơ bản cứng đến khách hàng, đối tác và bộ phận kế toán khi cần.

Chủ động phối hợp với các thành viên trong team để tối ưu hiệu quả công việc.

Là sinh viên năm cuối hoặc đang đợi bằng các chuyên ngành Cao Đẳng, Đại Học tài chính & Marketing, truyền thông quảng cáo.

Có khả năng quản trị dự án hợp đồng, các thủ tục giấy tờ.

Sử dụng thành thạo phần mềm Microsof Office và Canva là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và tập thể tốt.

Có khả năng làm việc dưới áp lực và trách nhiệm cao trong công việc; tính tỉ mỉ, cẩn thận.

Trợ cấp thực tập, hỗ trợ chi phí gửi xe, hỗ trợ dấu mộc và số liệu thực tập.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 – 2024.

Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu trong công việc.

Môi trường làm việc Open, không gian mở, nhiều góc làm việc cũng như họp nhóm.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp

