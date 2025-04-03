Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 342 - 344 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Quận 1, Quận 1, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Phụ trách đặt nguyên vật liệu, hàng hóa vừa đủ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Nhà hàng.

Sắp xếp, bảo quản nguyên vật liệu, hàng hóa đảm bảo đúng quy định Công ty và tiêu chuẩn VSATTP.

Kiểm tra và báo cáo cấp trên xử lý kịp thời các nguyên vật liệu, hàng hóa cận date sử dụng và nguy cơ hư hỏng..

Tuân thủ nội qui lao động và các qui trình điều hành cửa hàng.

Đảm bảo kho hàng gọn gàng, sạch sẽ theo tiêu chuẩn nhà hàng

Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần

Hoàn thành nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, Trung thực

Chịu khó, cẩn thận

Có thể sử dụng thao tác các ứng dụng văn phòng cơ bản

Ứng viên có kinh nghiệm làm kho là một lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong Tập đoàn đa ngành với quy mô lớn, mở rộng cơ hội thăng tiến.

Tiếp cận và hiểu sâu văn hóa, con người Nhật Bản.

Đào tạo bài bản với các khóa kỹ năng mềm & chuyên môn, được hỗ trợ kinh phí.

Cơ hội thắng tiến rõ ràng, đánh giá năng lực 1 năm/lần.

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản 7.000.000 VND/ tháng - 8.000.000 VND/ tháng + thưởng doanh thu

Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.

Quà tặng/ tiền thưởng và các chương trình, hoạt động vào các dịp Lễ, Tết.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật định,.. và bảo hiểm 24/24 theo chính sách của công ty.

Ưu đãi nội bộ: Sử dụng sản phẩm/dịch vụ Nhật Bản với giá đặc biệt.

Trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân.

Nhiều hoạt động gắn kết nội bộ: Teambuilding, sự kiện văn hóa công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

