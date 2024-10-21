Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mục tiêu Doanh Số & Kế Hoạch Kinh Doanh

Lập kế hoạch để đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng nhằm đáp ứng hoặc vượt qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm. Hoàn thành phân tích doanh số hàng tuần và ghi lại tất cả các vấn đề liên quan đến doanh số ảnh hưởng đến hiệu suất của cửa hàng. Cải thiện các chỉ số KPI của cửa hàng, bao gồm Giá Trị Giao Dịch Trung Bình (ATV), Số Đơn Vị Mỗi Giao Dịch (UPT) và Tỷ Lệ Chuyển Đổi (CR), để đạt được hoặc vượt qua mục tiêu doanh số hàng tháng.

Dịch Vụ Khách Hàng

Đảm bảo cửa hàng luôn duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng của công ty nhằm đáp ứng hoặc vượt qua sự kỳ vọng và hài lòng của khách hàng. Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất, mang lại cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Giảm thiểu khiếu nại và đánh giá tiêu cực từ khách hàng về dịch vụ của cửa hàng.

Marketing và Khuyến Mãi

Đảm bảo tất cả các hoạt động marketing và khuyến mãi của công ty và chung đều được triển khai tại cửa hàng và thiết lập kịp thời tất cả các tài liệu POS khuyến mãi. Đảm bảo tất cả các sản phẩm khuyến mãi được xác định và thực hiện điều chỉnh giá cần thiết theo các mục tiêu khuyến mãi. Chịu trách nhiệm về việc trưng bày/Visual Merchandising tại cửa hàng theo hướng dẫn của thương hiệu.

Quản Lý Hàng Tồn Kho

Đảm bảo có đủ hàng hóa và sản phẩm đa dạng có sẵn đúng thời điểm trên sàn bán hàng để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh. Nhập tất cả thông tin giao hàng sản phẩm vào hệ thống một cách kịp thời và chính xác. Đảm bảo các sản phẩm nhận được được mở ra kịp thời để trưng bày trên sàn bán hàng. Đảm bảo tất cả các chuyển hàng được thực hiện nhanh chóng và kịp thời để hỗ trợ các mục tiêu doanh số chung của doanh nghiệp.

Tiêu Chuẩn Cửa Hàng

Đảm bảo vệ sinh, dọn dẹp và bảo trì cửa hàng theo tiêu chuẩn, chính sách và quy trình của công ty nhằm tạo ra môi trường mua sắm dễ chịu và duy trì hình ảnh của công ty mọi lúc. Báo cáo tất cả các vấn đề bảo trì cửa hàng cho Quản Lý Khu Vực và Phòng Dự Án để đảm bảo giải quyết kịp thời.

Hoạt Động Cửa Hàng Chung

Đảm bảo các quy trình trong cửa hàng hoạt động trơn tru và không bị gián đoạn, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn vận hành và khía cạnh thương mại của doanh nghiệp theo chính sách và quy trình của công ty.

Ngăn Ngừa Thất Thoát

Đảm bảo các hoạt động tiền mặt hàng ngày và các biện pháp an ninh tuân thủ hướng dẫn và quy trình vận hành. Đảm bảo tất cả các giao dịch tiền mặt hàng ngày và việc đối chiếu được nộp đúng cách vào cuối mỗi ngày. Báo cáo cho quản lý và các cơ quan liên quan bất kỳ sự vi phạm hướng dẫn hoặc quy trình liên quan đến tiền mặt hoặc hàng tồn kho để bảo vệ tài sản tài chính của công ty.

Quản Lý Nhân Viên Cửa Hàng

Khuyến khích nhân viên đạt được mục tiêu hoạt động cửa hàng hàng ngày một cách hiệu quả để tối đa hóa năng suất. Liên tục đào tạo, phát triển và đánh giá nhân viên cửa hàng để đảm bảo hiệu suất công việc của họ theo tiêu chuẩn của công ty. Hỗ trợ Quản Lý Khu Vực tổ chức lịch làm việc của nhân viên cửa hàng, lưu ý đến thời gian mua sắm cao điểm để đảm bảo cửa hàng luôn có đủ nhân viên. Đảm bảo vệ sinh, sự có mặt và hành vi của nhân viên cửa hàng phù hợp với quy trình hoạt động và chính sách của công ty.

Các Nhiệm Vụ Khác Từ Quản Lý

Hỗ trợ đào tạo nhân viên quản lý cửa hàng mới về báo cáo doanh số, báo cáo hàng hóa, báo cáo chỉ số bán lẻ Dành thời gian để cung cấp hỗ trợ vận hành cho các cửa hàng mới khi được yêu cầu bởi Quản Lý.

