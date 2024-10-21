Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục tiêu Doanh Số & Kế Hoạch Kinh Doanh
Lập kế hoạch để đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng nhằm đáp ứng hoặc vượt qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm. Hoàn thành phân tích doanh số hàng tuần và ghi lại tất cả các vấn đề liên quan đến doanh số ảnh hưởng đến hiệu suất của cửa hàng. Cải thiện các chỉ số KPI của cửa hàng, bao gồm Giá Trị Giao Dịch Trung Bình (ATV), Số Đơn Vị Mỗi Giao Dịch (UPT) và Tỷ Lệ Chuyển Đổi (CR), để đạt được hoặc vượt qua mục tiêu doanh số hàng tháng.
Lập kế hoạch để đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng nhằm đáp ứng hoặc vượt qua các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm.
Hoàn thành phân tích doanh số hàng tuần và ghi lại tất cả các vấn đề liên quan đến doanh số ảnh hưởng đến hiệu suất của cửa hàng.
Cải thiện các chỉ số KPI của cửa hàng, bao gồm Giá Trị Giao Dịch Trung Bình (ATV), Số Đơn Vị Mỗi Giao Dịch (UPT) và Tỷ Lệ Chuyển Đổi (CR), để đạt được hoặc vượt qua mục tiêu doanh số hàng tháng.
Dịch Vụ Khách Hàng
Đảm bảo cửa hàng luôn duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng của công ty nhằm đáp ứng hoặc vượt qua sự kỳ vọng và hài lòng của khách hàng. Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất, mang lại cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Giảm thiểu khiếu nại và đánh giá tiêu cực từ khách hàng về dịch vụ của cửa hàng.
Đảm bảo cửa hàng luôn duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng của công ty nhằm đáp ứng hoặc vượt qua sự kỳ vọng và hài lòng của khách hàng.
Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất, mang lại cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
Giảm thiểu khiếu nại và đánh giá tiêu cực từ khách hàng về dịch vụ của cửa hàng.
Marketing và Khuyến Mãi
Đảm bảo tất cả các hoạt động marketing và khuyến mãi của công ty và chung đều được triển khai tại cửa hàng và thiết lập kịp thời tất cả các tài liệu POS khuyến mãi. Đảm bảo tất cả các sản phẩm khuyến mãi được xác định và thực hiện điều chỉnh giá cần thiết theo các mục tiêu khuyến mãi. Chịu trách nhiệm về việc trưng bày/Visual Merchandising tại cửa hàng theo hướng dẫn của thương hiệu.
Đảm bảo tất cả các hoạt động marketing và khuyến mãi của công ty và chung đều được triển khai tại cửa hàng và thiết lập kịp thời tất cả các tài liệu POS khuyến mãi.
Đảm bảo tất cả các sản phẩm khuyến mãi được xác định và thực hiện điều chỉnh giá cần thiết theo các mục tiêu khuyến mãi.
Chịu trách nhiệm về việc trưng bày/Visual Merchandising tại cửa hàng theo hướng dẫn của thương hiệu.
Quản Lý Hàng Tồn Kho
Đảm bảo có đủ hàng hóa và sản phẩm đa dạng có sẵn đúng thời điểm trên sàn bán hàng để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh. Nhập tất cả thông tin giao hàng sản phẩm vào hệ thống một cách kịp thời và chính xác. Đảm bảo các sản phẩm nhận được được mở ra kịp thời để trưng bày trên sàn bán hàng. Đảm bảo tất cả các chuyển hàng được thực hiện nhanh chóng và kịp thời để hỗ trợ các mục tiêu doanh số chung của doanh nghiệp.
Đảm bảo có đủ hàng hóa và sản phẩm đa dạng có sẵn đúng thời điểm trên sàn bán hàng để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.
Nhập tất cả thông tin giao hàng sản phẩm vào hệ thống một cách kịp thời và chính xác.
Đảm bảo các sản phẩm nhận được được mở ra kịp thời để trưng bày trên sàn bán hàng.
Đảm bảo tất cả các chuyển hàng được thực hiện nhanh chóng và kịp thời để hỗ trợ các mục tiêu doanh số chung của doanh nghiệp.
Tiêu Chuẩn Cửa Hàng
Đảm bảo vệ sinh, dọn dẹp và bảo trì cửa hàng theo tiêu chuẩn, chính sách và quy trình của công ty nhằm tạo ra môi trường mua sắm dễ chịu và duy trì hình ảnh của công ty mọi lúc. Báo cáo tất cả các vấn đề bảo trì cửa hàng cho Quản Lý Khu Vực và Phòng Dự Án để đảm bảo giải quyết kịp thời.
Đảm bảo vệ sinh, dọn dẹp và bảo trì cửa hàng theo tiêu chuẩn, chính sách và quy trình của công ty nhằm tạo ra môi trường mua sắm dễ chịu và duy trì hình ảnh của công ty mọi lúc.
Báo cáo tất cả các vấn đề bảo trì cửa hàng cho Quản Lý Khu Vực và Phòng Dự Án để đảm bảo giải quyết kịp thời.
Hoạt Động Cửa Hàng Chung
Đảm bảo các quy trình trong cửa hàng hoạt động trơn tru và không bị gián đoạn, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn vận hành và khía cạnh thương mại của doanh nghiệp theo chính sách và quy trình của công ty.
Ngăn Ngừa Thất Thoát
Đảm bảo các hoạt động tiền mặt hàng ngày và các biện pháp an ninh tuân thủ hướng dẫn và quy trình vận hành. Đảm bảo tất cả các giao dịch tiền mặt hàng ngày và việc đối chiếu được nộp đúng cách vào cuối mỗi ngày. Báo cáo cho quản lý và các cơ quan liên quan bất kỳ sự vi phạm hướng dẫn hoặc quy trình liên quan đến tiền mặt hoặc hàng tồn kho để bảo vệ tài sản tài chính của công ty.
Đảm bảo các hoạt động tiền mặt hàng ngày và các biện pháp an ninh tuân thủ hướng dẫn và quy trình vận hành.
Đảm bảo tất cả các giao dịch tiền mặt hàng ngày và việc đối chiếu được nộp đúng cách vào cuối mỗi ngày.
Báo cáo cho quản lý và các cơ quan liên quan bất kỳ sự vi phạm hướng dẫn hoặc quy trình liên quan đến tiền mặt hoặc hàng tồn kho để bảo vệ tài sản tài chính của công ty.
Quản Lý Nhân Viên Cửa Hàng
Khuyến khích nhân viên đạt được mục tiêu hoạt động cửa hàng hàng ngày một cách hiệu quả để tối đa hóa năng suất. Liên tục đào tạo, phát triển và đánh giá nhân viên cửa hàng để đảm bảo hiệu suất công việc của họ theo tiêu chuẩn của công ty. Hỗ trợ Quản Lý Khu Vực tổ chức lịch làm việc của nhân viên cửa hàng, lưu ý đến thời gian mua sắm cao điểm để đảm bảo cửa hàng luôn có đủ nhân viên. Đảm bảo vệ sinh, sự có mặt và hành vi của nhân viên cửa hàng phù hợp với quy trình hoạt động và chính sách của công ty.
Khuyến khích nhân viên đạt được mục tiêu hoạt động cửa hàng hàng ngày một cách hiệu quả để tối đa hóa năng suất.
Liên tục đào tạo, phát triển và đánh giá nhân viên cửa hàng để đảm bảo hiệu suất công việc của họ theo tiêu chuẩn của công ty.
Hỗ trợ Quản Lý Khu Vực tổ chức lịch làm việc của nhân viên cửa hàng, lưu ý đến thời gian mua sắm cao điểm để đảm bảo cửa hàng luôn có đủ nhân viên.
Đảm bảo vệ sinh, sự có mặt và hành vi của nhân viên cửa hàng phù hợp với quy trình hoạt động và chính sách của công ty.
Các Nhiệm Vụ Khác Từ Quản Lý
Hỗ trợ đào tạo nhân viên quản lý cửa hàng mới về báo cáo doanh số, báo cáo hàng hóa, báo cáo chỉ số bán lẻ Dành thời gian để cung cấp hỗ trợ vận hành cho các cửa hàng mới khi được yêu cầu bởi Quản Lý.
Hỗ trợ đào tạo nhân viên quản lý cửa hàng mới về báo cáo doanh số, báo cáo hàng hóa, báo cáo chỉ số bán lẻ
Dành thời gian để cung cấp hỗ trợ vận hành cho các cửa hàng mới khi được yêu cầu bởi Quản Lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 26 - 40. Có kinh nghiệm liên quan là lợi thế.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Có kỹ năng làm việc nhóm, độc lập
- Kiên trì, chịu được áp lực công việc cao
- Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ hoặc F&B

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia chương trình đào tạo đội ngũ quản lý tiềm năng của 4Gs Bakery
- Văn hóa làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.
- Chế độ đánh giá - khen thưởng phong phú: thưởng cuối năm, thưởng dự án, ưu đãi mua hàng nội bộ
- Nghỉ mát/team building hằng năm và các chương trình nội bộ hàng tháng/quý.
- Nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ ốm 6 ngày/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 47 Bis Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-khu-vuc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job216231
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN Y&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y&B
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BAMBOO-CHEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BAMBOO-CHEM
15 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Mars
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BAO BÁP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BAO BÁP VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT KIM JZVINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT KIM JZVINA
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MENAS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh FUJIFILM BUSINESS INNOVATION VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FUJIFILM BUSINESS INNOVATION VIETNAM CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NUGYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NUGYM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại HUTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại HUTA
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xe nâng Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu Công ty TNHH Xe nâng Bình Minh
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Khang Gia Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty TNHH Khang Gia Bình
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Ah-Longquan làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ah-Longquan
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANCARAT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANCARAT VIỆT NAM
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm