Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 112 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Đề xuất các chiến lược Marketing, xây dựng thương hiệu;

Xây dựng kế hoạch hàng năm của ngành hàng;

Tổ chức thực hiện, giám sát việc triển khai và báo cáo kết quả các hoạt động marketing;

Phân bổ và quản lý hợp lý, hiệu quả nguồn ngân sách của ngành hàng và nhãn hiệu trong ngành hàng;

Quản lý và đánh giá các nhà cung cấp;

Lập báo cáo kế hoạch tháng, ngân sách & kế hoạch chi tiêu, hoạt động Marketing

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Từ 28 -> 40

Trình độ/ Chuyên môn: Đại học/ Kinh doanh, Marketing,..

Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh

Kinh nghiệm: marketing 03 năm, ưu tiên ứng viên có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc, từng làm trong lĩnh vực ô tô...

Kỹ năng: Thương lương, sáng tạo, chịu áp lực.

Thời gian làm việc: thứ 2- 7, 8h00 – 17h00

Địa chỉ: 112 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đầy đủ chi phí Công tác

Ký HĐLĐ, tham gia bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNg)

Tăng lương định kỳ hàng năm

Thưởng tháng 13-14

Tiệc tất niên, thưởng các dịp Lễ/Tết - Sinh nhật - Hiếu hỷ

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.