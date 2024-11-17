Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 112 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Đề xuất các chiến lược Marketing, xây dựng thương hiệu;
Xây dựng kế hoạch hàng năm của ngành hàng;
Tổ chức thực hiện, giám sát việc triển khai và báo cáo kết quả các hoạt động marketing;
Phân bổ và quản lý hợp lý, hiệu quả nguồn ngân sách của ngành hàng và nhãn hiệu trong ngành hàng;
Quản lý và đánh giá các nhà cung cấp;
Lập báo cáo kế hoạch tháng, ngân sách & kế hoạch chi tiêu, hoạt động Marketing
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: Từ 28 -> 40
Trình độ/ Chuyên môn: Đại học/ Kinh doanh, Marketing,..
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh
Kinh nghiệm: marketing 03 năm, ưu tiên ứng viên có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc, từng làm trong lĩnh vực ô tô...
Kỹ năng: Thương lương, sáng tạo, chịu áp lực.
Thời gian làm việc: thứ 2- 7, 8h00 – 17h00
Địa chỉ: 112 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM
Trình độ/ Chuyên môn: Đại học/ Kinh doanh, Marketing,..
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh
Kinh nghiệm: marketing 03 năm, ưu tiên ứng viên có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc, từng làm trong lĩnh vực ô tô...
Kỹ năng: Thương lương, sáng tạo, chịu áp lực.
Thời gian làm việc: thứ 2- 7, 8h00 – 17h00
Địa chỉ: 112 Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đầy đủ chi phí Công tác
Ký HĐLĐ, tham gia bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNg)
Tăng lương định kỳ hàng năm
Thưởng tháng 13-14
Tiệc tất niên, thưởng các dịp Lễ/Tết - Sinh nhật - Hiếu hỷ
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Ký HĐLĐ, tham gia bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNg)
Tăng lương định kỳ hàng năm
Thưởng tháng 13-14
Tiệc tất niên, thưởng các dịp Lễ/Tết - Sinh nhật - Hiếu hỷ
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI