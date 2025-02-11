Tuyển Marketing Planner DRH Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 đường số 6 KDC Cityland Phường 10 Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc

• Xây dựng kế hoạch truyền thông - marketing trên các kênh online và offline nhằm đảm bảo đạt mục tiêu marketing. (Một số kênh triển khai: Facebook, Tiktok, Youtube, Google, Trade Marketing)

• Thực hiện các kế hoạch truyền thông, quảng bá thương hiệu và sự kiện.

• Theo dõi và quản lý fanpage cho phù hợp với kế hoạch Marketing

• Quản lý, báo cáo kế hoạch theo yêu cầu.

• Trực tiếp tham gia vào các hoạt động thực thi khi cần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm làm plan truyền thông và marketing tổng thể

• Khả năng lập kế hoạch tốt, chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu

• Tư duy phân tích tốt

• Có khả năng diễn tả bằng ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói

• Có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng, điều hướng và thuyết phục

• Đề cao tính chủ động, nhiệt tình, nhiệt huyết

• Năng động, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt.

Tại DRH Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DRH Clinic

