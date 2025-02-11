Tuyển Marketing Planner DRH Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Marketing Planner DRH Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

DRH Clinic
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
DRH Clinic

Marketing Planner

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại DRH Clinic

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 10 đường số 6 KDC Cityland Phường 10 Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc
• Xây dựng kế hoạch truyền thông - marketing trên các kênh online và offline nhằm đảm bảo đạt mục tiêu marketing. (Một số kênh triển khai: Facebook, Tiktok, Youtube, Google, Trade Marketing)
• Thực hiện các kế hoạch truyền thông, quảng bá thương hiệu và sự kiện.
• Theo dõi và quản lý fanpage cho phù hợp với kế hoạch Marketing
• Quản lý, báo cáo kế hoạch theo yêu cầu.
• Trực tiếp tham gia vào các hoạt động thực thi khi cần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm làm plan truyền thông và marketing tổng thể
• Khả năng lập kế hoạch tốt, chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu
• Tư duy phân tích tốt
• Có khả năng diễn tả bằng ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói
• Có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng, điều hướng và thuyết phục
• Đề cao tính chủ động, nhiệt tình, nhiệt huyết
• Năng động, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt.

Tại DRH Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DRH Clinic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

DRH Clinic

DRH Clinic

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 07, Đường số 01, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

