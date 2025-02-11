Tuyển Marketing Planner DRH Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại DRH Clinic
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 10 đường số 6 KDC Cityland Phường 10 Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Mô tả công việc
• Xây dựng kế hoạch truyền thông - marketing trên các kênh online và offline nhằm đảm bảo đạt mục tiêu marketing. (Một số kênh triển khai: Facebook, Tiktok, Youtube, Google, Trade Marketing)
• Thực hiện các kế hoạch truyền thông, quảng bá thương hiệu và sự kiện.
• Theo dõi và quản lý fanpage cho phù hợp với kế hoạch Marketing
• Quản lý, báo cáo kế hoạch theo yêu cầu.
• Trực tiếp tham gia vào các hoạt động thực thi khi cần.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Đã có kinh nghiệm làm plan truyền thông và marketing tổng thể
• Khả năng lập kế hoạch tốt, chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu
• Tư duy phân tích tốt
• Có khả năng diễn tả bằng ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói
• Có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng, điều hướng và thuyết phục
• Đề cao tính chủ động, nhiệt tình, nhiệt huyết
• Năng động, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt.
Tại DRH Clinic Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DRH Clinic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
