Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Trade Marketing (60%):

 Lập kế hoạch và chiến lược (70%):

o Xây dựng và phát triển các chiến lược Trade Marketing để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của thương hiệu.

o Phân tích thị trường và hành vi tiêu dùng để đề xuất các chương trình khuyến mãi và chiến lược tiếp thị tại điểm bán.

o Phát triển các kế hoạch Trade Marketing dài hạn và ngắn hạn nhằm tăng cường doanh số tại các cửa hàng.

 Vận hành hệ thống (30%):

o Quản lý việc triển khai các hoạt động Trade Marketing tại điểm bán, đảm bảo tính hiệu quả và nhất quán trong thực hiện.

o Phối hợp với các phòng ban liên quan để giám sát và điều chỉnh các hoạt động nhằm đạt được hiệu suất tối ưu.

2. Brand Activation (40%):

o Phát triển và thực hiện các kế hoạch kích hoạt thương hiệu, tập trung vào việc tăng cường nhận diện thương hiệu và xây dựng kết nối cảm xúc với khách hàng mục tiêu.