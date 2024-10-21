Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ẩm Thực Yum Yum Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công tác tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc, giám sát hiệu quả hoạt động của các nhân sự như: Lễ tân, phục vụ, tạp vụ, bảo vệ nhà hàng. Phối hợp với bộ phận kinh doanh tư vấn thực đơn, các chương trình, chính sách khuyến mại của nhà hàng cho khách hàng. Triển khai kế hoạch đón và phục vụ khách theo phân công chỉ đạo của Ban Giám đốc. Tham gia giải quyết khiếu nại, phàn nàn của khách hàng. Quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ của nhà hàng. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm và năng lực làm việc ở vị trí Quản lý Nhà hàng hoặc tương đương. Kỹ năng cần thiết: Giao tiếp chủ động; quản lý điều hành và xử lý vấn đề; khả năng đào tạo và giao tiếp tốt. Phẩm chất, tác phong: Chính trực, Trách nhiệm và cầu thị. Ưu tiên: Có định hướng phát triển theo đuổi ngành F&B lâu dài

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ẩm Thực Yum Yum Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 15.000.000 VND Thưởng KPI tháng, Thưởng hiệu quả cuối năm và các chính sách thưởng khác theo chính sách Công ty Lương tháng 13 Cơm trưa, tối Du lịch hàng năm Quà sinh nhật và tiệc hàng quý Hưởng các chế độ phúc lợi theo Luật định. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện. Ứng viên tiềm năng được đào tạo và có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn trong Hệ thống Quản lý. Được chủ động, trao quyền và kiến tạo trong tổ chức thực hiện Công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ẩm Thực Yum Yum Việt Nam

