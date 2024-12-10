Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Hà Nam

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng:

Xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho nhà hàng.

Xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng món ăn, thức uống, phục vụ, vệ sinh...cho nhà hàng.

Tổ chức thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ đã ban hành.

Phối hợp với phòng kinh doanh tiếp thị xây dựng kế hoạch marketing và bán hàng cho nhà hàng và tổ chức theo kế hoạch đã được Giám đốc điều hành duyệt.

Tổ chức hệ thống đánh giá về khách hàng (các nhu cầu của khách, khếu nại, sự thoả mãn) theo quy định của công ty và chuyển các thông tin về khách hàng cho phòng kinh doanh tiếp thị.

Trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 3 - 5 năm trở lên điều hành quản lý về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, resort



Tự tin, năng động, giao tiếp tốt, nhiệt tình và nhạy bén

Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo

Ngoại hình ưa nhìn

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài .

- Chế độ BHXH, lễ tết đầy đủ, hỗ trợ ăn trưa.

- Có xe đưa đón CBNV từ TP Phủ Lý.

- Có chỗ ở cho lao động ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC

