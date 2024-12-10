Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC
- Hà Nam:
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng:
Xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho nhà hàng.
Xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng món ăn, thức uống, phục vụ, vệ sinh...cho nhà hàng.
Tổ chức thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ đã ban hành.
Phối hợp với phòng kinh doanh tiếp thị xây dựng kế hoạch marketing và bán hàng cho nhà hàng và tổ chức theo kế hoạch đã được Giám đốc điều hành duyệt.
Tổ chức hệ thống đánh giá về khách hàng (các nhu cầu của khách, khếu nại, sự thoả mãn) theo quy định của công ty và chuyển các thông tin về khách hàng cho phòng kinh doanh tiếp thị.
Trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
kinh nghiệm 3 - 5 năm trở lên
Tự tin, năng động, giao tiếp tốt, nhiệt tình và nhạy bén
Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo
Ngoại hình ưa nhìn
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ BHXH, lễ tết đầy đủ, hỗ trợ ăn trưa.
- Có xe đưa đón CBNV từ TP Phủ Lý.
- Có chỗ ở cho lao động ở xa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
