Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Hà Nam

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng:
Xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho nhà hàng.
Xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng món ăn, thức uống, phục vụ, vệ sinh...cho nhà hàng.
Tổ chức thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ đã ban hành.
Phối hợp với phòng kinh doanh tiếp thị xây dựng kế hoạch marketing và bán hàng cho nhà hàng và tổ chức theo kế hoạch đã được Giám đốc điều hành duyệt.
Tổ chức hệ thống đánh giá về khách hàng (các nhu cầu của khách, khếu nại, sự thoả mãn) theo quy định của công ty và chuyển các thông tin về khách hàng cho phòng kinh doanh tiếp thị.
Trực tiếp giải quyết khiếu nại của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 - 5 năm trở lên điều hành quản lý về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, resort
kinh nghiệm 3 - 5 năm trở lên
Tự tin, năng động, giao tiếp tốt, nhiệt tình và nhạy bén
Cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo
Ngoại hình ưa nhìn
Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài .
- Chế độ BHXH, lễ tết đầy đủ, hỗ trợ ăn trưa.
- Có xe đưa đón CBNV từ TP Phủ Lý.
- Có chỗ ở cho lao động ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TAM CHÚC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu du lịch Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

