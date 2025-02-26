Tuyển Quản lý tài sản Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Tham mưu, đề xuất chiến lược quản lý cơ cấu TSN-TSC, xây dựng kế hoạch về vốn của Eximbank.

- Tham mưu, đề xuất chiến lược quản lý, giám sát cơ cấu TSN-TSC;

- Lập kế hoạch vốn và phối hợp kiểm tra sức chịu đựng để đảm bảo phù hợp trong kế hoạch kinh doanh và khẩu vị rủi ro của ngân hàng.

- Lập kế hoạch và lộ trình tăng vốn đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của ngân hàng và yêu cầu về vốn của NHNN.

2. Xây dựng và triển khai các chính sách, quy định liên quan đến công tác, nghiệp vụ của Phòng

- Xây dựng, cải tiến các chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực, hoạt động nghiệp vụ do Phòng Quản lý TSN-TSC quản lý;

- Thường xuyên khảo sát thị trường, ngành và các ngân hàng khác để triển khai các chương trình cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả hoạt động của Phòng, đảm bảo hỗ trợ gia tăng năng lực cạnh tranh của Eximbank trên thị trường và hỗ trợ kiểm soát rủi ro;

- Thực hiện đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho CBNV tại ĐVKD về các chính sách, văn bản nghiệp vụ liên quan do Phòng Quản lý TSN-TSC quản lý.

3. Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Phòng Quản lý TSN-TSC.

- Tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch của Phòng; đảm bảo nhận dạng, đo lường, kiểm soát rủi ro và tuân thủ các chính sách, quy định nội bộ của Eximbank và Pháp luật;