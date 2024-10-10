Tuyển Quản lý NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD

Mức lương 1 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2b, tòa R6, Khu đô thị Royal City số 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

1. Định hướng chiến lược kinh doanh

• Hoạch định chiến lược kinh doanh và kế hoạch hành động theo từng giai đoạn ngắn - trung - dài hạn

• Dẫn dắt, định hướng việc triển khai chiến lược và kế hoạch kinh doanh đến các nhà hàng cơ sở

2. Phát triển dự án cơ sở mới

• Nghiên cứu mô hình kinh doanh thích hợp vị trí mặt bằng tiềm năng

• Tham gia vào quá trình setup dự án bao gồm: xây dựng các quy trình vận hành/quản lý tại nhà hàng; xây dựng cơ cấu nhân sư; định biên, lựa chọn và đào tạo nhân sự

3. Kiểm soát vận hành

• Tổ chức, quản lý việc vận hành chuỗi theo tiêu chuẩn, phương thức phù hợp với mô hình, thương hiệu và định hướng

• Giám sát quy trình quản lý chất lượng chuẩn cho toàn chuỗi: đảm bảo duy trì phong cách, chất lượng dịch vụ, chất lượng đồ ăn đồng đều tại các cơ sở của chuỗi

• Kịp thời phát hiện, kiểm soát và cảnh báo các rủi ro về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tài chính, thương hiệu, uy tín ....có thể xảy ra cho từng nhà hàng

• Kết hợp với bộ phận Marketing để đưa ra phương thức kinh doanh phù hợp nhất theo điều kiện, tình hình thực tế của nhà hàng: các chương trình khuyến mãi, tiêu chuẩn...

• Tiếp nhận báo cáo hoạt động hàng ngày/ hàng tuần từ Quản lý và đưa ra các chỉ đạo xử lý với các tình huống phát sinh, sự cố hoặc định hướng hoạt động cho cơ sở theo từng giai đoạn kinh doanh cụ thể

4. Quản lý tài chính, khách hàng

• Chịu trách nhiệm doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hiệu quả hoạt động của toàn bộ các nhà hàng

• Tổng hợp báo cáo doanh thu từ Nhà hàng hàng ngày, hàng tuần. Từ đó thực hiện phân tích và đề xuất, lên kế hoạch để thực thi các biện pháp thúc đẩy doanh số

• Kiểm soát chi phí kinh doanh trên toàn chuỗi và đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí nhưng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ, doanh thu

• Quản lý thông tin khách hàng và phát triển, duy trì mối quan hệ với khách hàng thân thiết nhằm gia tăng đối tượng khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ

5. Nhân sự và Đào tạo

• Điều động nhân sự trong hệ thống nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh chung trên toàn hệ thống

• Phối hợp với các trưởng bộ phận phân tích, đánh giá năng lực của nhân viên các bộ phận, nhân viên Nhà hàng để xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp

• Trực tiếp tuyển dụng, huấn luyện, hướng dẫn, kèm cặp, đào tạo nhân sự

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức

• Am hiểu thị trường ngành, đối thủ

• Kiến thức quản trị kinh doanh và doanh nghiệp

• Kiến thức chuyên sâu vận hành Nhà hàng

2. Kỹ năng

• Tư duy chiến lược

• Quản trị rủi ro

• Lãnh đạo

• Quản trị mục tiêu

3. Thái độ

• Trách nhiệm, tâm huyết

• Định hướng hiệu quả

• Chính trực

• Chịu áp lực công việc cao

4. Kinh nghiệm

• 7 năm trong ngành nhà hàng

• 3 năm vị trí tương đương

Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ $1200 - $1700

- Thưởng tháng 13, thưởng kinh doanh

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: nghỉ phép, BHXH,...điều chỉnh lương định kỳ, các chế độ công đoàn, thưởng ngày Lễ

- Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)

