Tuyển Quản lý VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng các quy chế, quy trình đảm bảo tuân thủ và hiệu quả hoạt động quản trị, vận hành; Lập kết hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động cải tiến quy trình; Thẩm định, kiểm soát các quy trình do các Đơn vị xây dựng để đảm bảo chuẩn mực và tuân thủ; Điều phối, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động/dự án cải tiến quy trình; Quản lý hệ thống quy trình và báo cáo định kỳ về hoạt động cải tiến quy trình; Kiểm soát việc tuân thủ đối với các quy chế, quy trình và quy định.

Tham gia xây dựng các quy chế, quy trình đảm bảo tuân thủ và hiệu quả hoạt động quản trị, vận hành;

Lập kết hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động cải tiến quy trình;

Thẩm định, kiểm soát các quy trình do các Đơn vị xây dựng để đảm bảo chuẩn mực và tuân thủ;

Điều phối, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động/dự án cải tiến quy trình;

Quản lý hệ thống quy trình và báo cáo định kỳ về hoạt động cải tiến quy trình;

Kiểm soát việc tuân thủ đối với các quy chế, quy trình và quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan đến Pháp luật, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng.

2. Kinh nghiệm làm việc

Có kinh nghiệm liên quan đến các hoạt động thiết kế hệ thống, tư vấn cải tiến hoạt động doanh nghiệp/tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn triển khai các chuẩn/phương pháp luận về cải tiến. Có kinh nghiệm quản trị/triển khai chính các dự án về cải tiến quy trình/cải tiến hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp. Có kinh nghiệm công việc quản lý quy trình dịch vụ, có kinh nghiệm quản lý quy trình theo hệ thống ISO 9001, Lean Six Sigma trong các tổ chức.

Có kinh nghiệm liên quan đến các hoạt động thiết kế hệ thống, tư vấn cải tiến hoạt động doanh nghiệp/tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn triển khai các chuẩn/phương pháp luận về cải tiến.

Có kinh nghiệm quản trị/triển khai chính các dự án về cải tiến quy trình/cải tiến hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp.

Có kinh nghiệm công việc quản lý quy trình dịch vụ, có kinh nghiệm quản lý quy trình theo hệ thống ISO 9001, Lean Six Sigma trong các tổ chức.

3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn

Có hiểu biết về các chuẩn hệ thống quản lý chất lượng , quản trị doanh nghiệp, các phương pháp luận về cải tiến. Ưu tiên có chứng chỉ tham gia các khóa học liên quan đến Lean Six Sigma, Kaizen, ISO hoặc tương đương.

Có hiểu biết về các chuẩn hệ thống quản lý chất lượng , quản trị doanh nghiệp, các phương pháp luận về cải tiến.

Ưu tiên có chứng chỉ tham gia các khóa học liên quan đến Lean Six Sigma, Kaizen, ISO hoặc tương đương.

4. Năng lực cốt lõi

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

Tại VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp. Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.

Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp. Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm. Trong 02 tháng thử việc hưởng 85% thu nhập, được truy lĩnh 15% sau khi ký hợp đồng chính thức (tương đương 100% trong thời gian thử việc). Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động. Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.

Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.

Trong 02 tháng thử việc hưởng 85% thu nhập, được truy lĩnh 15% sau khi ký hợp đồng chính thức (tương đương 100% trong thời gian thử việc).

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.

Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.

Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin