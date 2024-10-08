Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB
- Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Long Biên
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Lập kế hoạch nội dung theo kế hoạch brand & MKT trên các kênh truyền thông như website, social, báo chí...
Quản lý triển khai các nội dung truyền thông của VinClub trên các nền tảng theo chiến dịch và thường xuyên.
Xây dựng quy chuẩn, Quản lý nội dung trên web, app, cộng đồng
Điều phối các bộ phận liên quan và nhân sự team nội dung để thực thi kế hoạch
Lên kế hoạch chi tiết về viết bài (hình ảnh, Clip...), thời gian số lượng bài viết cho các kênh social ngắn và dài hạn
Đưa ra ý tưởng, nội dung sáng tạo, phát triển cộng đồng. Theo dõi kiểm duyệt nội dung cho các kênh sở hữu
Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của công ty. Mở rộng các kênh chưa khai thác (nếu có)
Quản lý ngân sách và tối ưu hiệu quả truyền thông
Các công việc khác trong mảng nội dung, MKT & truyền thông theo yêu cầu của CBLĐ
Báo cáo các bài viết trong tháng
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức vững về Content MKT
Có kinh nghiệm xây dựng content strategy/ content plan dài hạn, ngắn hạn, theo campaign & quản lý thực thi theo kế hoạch
Am hiểu về mạng xã hội, truyền thông, báo chí...
Có kiến thức Online MKT, Seo Website
Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên mạng xã hội.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập cao theo năng lực: 30M-40M/tháng
Được nghỉ 02 thứ 7 trong tháng
Phúc lợi lương tháng 13, các ngày lễ tết trong năm, thưởng thành tích cuối năm
Các phúc lợi khác chung tập đoàn Vingroup: Khám sức khỏe định kỳ, phúc lợi Vinmec, vinpearl, Vinschool
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
