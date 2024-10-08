Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Lập kế hoạch nội dung theo kế hoạch brand & MKT trên các kênh truyền thông như website, social, báo chí... Quản lý triển khai các nội dung truyền thông của VinClub trên các nền tảng theo chiến dịch và thường xuyên. Xây dựng quy chuẩn, Quản lý nội dung trên web, app, cộng đồng Điều phối các bộ phận liên quan và nhân sự team nội dung để thực thi kế hoạch Lên kế hoạch chi tiết về viết bài (hình ảnh, Clip...), thời gian số lượng bài viết cho các kênh social ngắn và dài hạn Đưa ra ý tưởng, nội dung sáng tạo, phát triển cộng đồng. Theo dõi kiểm duyệt nội dung cho các kênh sở hữu Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của công ty. Mở rộng các kênh chưa khai thác (nếu có) Quản lý ngân sách và tối ưu hiệu quả truyền thông Các công việc khác trong mảng nội dung, MKT & truyền thông theo yêu cầu của CBLĐ Báo cáo các bài viết trong tháng

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức vững về Content MKT Có kinh nghiệm xây dựng content strategy/ content plan dài hạn, ngắn hạn, theo campaign & quản lý thực thi theo kế hoạch Am hiểu về mạng xã hội, truyền thông, báo chí... Có kiến thức Online MKT, Seo Website Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên mạng xã hội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cao theo năng lực: 30M-40M/tháng Được nghỉ 02 thứ 7 trong tháng Phúc lợi lương tháng 13, các ngày lễ tết trong năm, thưởng thành tích cuối năm Các phúc lợi khác chung tập đoàn Vingroup: Khám sức khỏe định kỳ, phúc lợi Vinmec, vinpearl, Vinschool

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB

