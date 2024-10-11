Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

HACOM – TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ NGÀNH HÀNG CAMERA VÀ THIẾT BỊ AN NINH – MẢNG BÁN LẺ

Địa điểm làm việc: Số 45 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ các chiều T7 và CN hàng tuần.

- Phát triển mảng khách hàng lẻ Camera, online, offline.

- Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng.

- Xây dựng sản phẩm, giải pháp, cho các đối tượng khách hàng lẻ khác nhau.

- Xây dựng các chương trình MKT khuyến mại bán hàng, tiếp cận khách hàng.

- Xây dựng hệ thống nhân sự phục vụ tư vấn, khảo sát, lắp đặt, bảo hành ...

- Phát triển chuỗi cửa hàng dịch vụ Camera trên toàn quốc.

- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng, Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chỉ tiêu kinh doanh được giao theo kế hoạch bán hàng/ngày/tháng/quý/năm

- Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng định mức chi phí vận hành, chi phí quản lý, chi phí bán hàng... hiệu quả và hợp lý.

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp và phân công từ quản lý trực tiếp.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, làm quản lý trong lĩnh vực bán lẻ ngành hàng CNTT, Camera an ninh an toàn…. - Có kinh nghiệm về triển khai các kênh bán hàng ngành CNTT, điện máy, điện lạnh, Camera và thiết bị an ninh an toàn...

- Có kiến thức và hiểu biết về các sản phẩm công nghệ.

- Am hiểu về các ứng dụng bán hàng, các sàn thương mại điện tử

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, kỹ năng thương lượng và đàm phán tốt

- Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức và điều hành, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

– Thu nhập: từ 20.000.000 đ – 30.000.000 đ hoặc đánh giá theo năng lực và thỏa thuận

– Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ phúc lợi theo Luật định và theo quy định công ty.

– Thưởng tết theo kết quả kinh doanh năm và theo chính sách của dành riêng cho cấp quản lý.

– Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....

