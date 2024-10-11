Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 45 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

HACOM – TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ NGÀNH HÀNG CAMERA VÀ THIẾT BỊ AN NINH – MẢNG BÁN LẺ
Địa điểm làm việc: Số 45 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ các chiều T7 và CN hàng tuần.
- Phát triển mảng khách hàng lẻ Camera, online, offline.
- Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng.
- Xây dựng sản phẩm, giải pháp, cho các đối tượng khách hàng lẻ khác nhau.
- Xây dựng các chương trình MKT khuyến mại bán hàng, tiếp cận khách hàng.
- Xây dựng hệ thống nhân sự phục vụ tư vấn, khảo sát, lắp đặt, bảo hành ...
- Phát triển chuỗi cửa hàng dịch vụ Camera trên toàn quốc.
- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên bán hàng, Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chỉ tiêu kinh doanh được giao theo kế hoạch bán hàng/ngày/tháng/quý/năm
- Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng định mức chi phí vận hành, chi phí quản lý, chi phí bán hàng... hiệu quả và hợp lý.
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp và phân công từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, làm quản lý trong lĩnh vực bán lẻ ngành hàng CNTT, Camera an ninh an toàn…. - Có kinh nghiệm về triển khai các kênh bán hàng ngành CNTT, điện máy, điện lạnh, Camera và thiết bị an ninh an toàn...
- Có kiến thức và hiểu biết về các sản phẩm công nghệ.
- Am hiểu về các ứng dụng bán hàng, các sàn thương mại điện tử
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, kỹ năng thương lượng và đàm phán tốt
- Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức và điều hành, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: từ 20.000.000 đ – 30.000.000 đ hoặc đánh giá theo năng lực và thỏa thuận
– Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ phúc lợi theo Luật định và theo quy định công ty.
– Thưởng tết theo kết quả kinh doanh năm và theo chính sách của dành riêng cho cấp quản lý.
– Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 129 + 131, phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

