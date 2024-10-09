Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Mức lương 1 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 1 - 2 USD

Quản lý, hỗ trợ xử lý sự cố của hệ thống Core Banking và các kênh thanh toán trực tuyến. Lập kế hoạch và điều phối hoạt động cập nhật bản vá lỗi, bản vá lỗ hổng an toàn thông tin Thực hiện công tác tối ưu hiệu năng hệ thống Core Banking, ESB, API và liên quan. Xây dựng, rà soát các bộ tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn vận hành, cài đặt, cấu hình hệ thống Core Banking, ESB, API và các hệ thống liên quan. Báo cáo cho Ban Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Khối về hoạt động quản lý hệ thống ứng dụng được giao.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp:

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin / Điện tử Viễn thông hoặc tương đương

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, vận hành, hỗ trợ dịch vụ hệ thống Core Banking T24. Ưu tiên có kinh nghiệm quản trị, vận hành hệ thống ESB, API. Ưu tiên có chứng chỉ quốc tế về các mảng chuyên môn liên quan.

Kỹ năng:

Phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề Tập trung vào kết quả Sáng tạo và liên tục đổi mới Tự học, tự trau dồi kiến thức

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:

Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn) 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK

Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:

Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính

Môi trường làm việc năng động:

Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

